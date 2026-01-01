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Компонентная микросистема DVD

MCD183/12

Одержимые звуком

Звучание компонентной микросистемы Philips с DVD сравнимо со звуком в кинотеатре, заполняющим окружающее пространство. Акустическая система с выходной мощностью 100 Вт (среднеквадр.) позволяет почувствовать все нюансы звука. Для удобного воспроизведения музыки и просмотра фотоснимков система оснащена прямым портом USB.

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Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

Одержимые звуком

  • 100 Вт

  • сабвуфер

Функции таймера включения и отключения

Функции таймера включения и отключения

Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Технические характеристики

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