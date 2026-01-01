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MCD183/12
Одержимые звуком
Звучание компонентной микросистемы Philips с DVD сравнимо со звуком в кинотеатре, заполняющим окружающее пространство. Акустическая система с выходной мощностью 100 Вт (среднеквадр.) позволяет почувствовать все нюансы звука. Для удобного воспроизведения музыки и просмотра фотоснимков система оснащена прямым портом USB.
100 Вт
сабвуфер
Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!
Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.
Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
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