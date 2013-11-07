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Більше не доступний

Мікросистема з DVD-компонентом

MCD183/12

3.6

| (11) Відгуки

У полоні звуку

Насолоджуйтеся справді всеосяжним кінематографічним звуком із мікросистемою Philips із DVD-компонентом. Система гучномовців із загальною вихідною потужністю 100 Вт RMS дозволяє відчути кожен звуковий ефект. Також доступне пряме з’єднання USB Direct для відтворення фотографій та музики.

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Відпочивайте з чудовою музикою та фільмами

У полоні звуку

  • 100 Вт

  • сабвуфер

Функції таймерів увімкнення та сну

Функції таймерів увімкнення та сну

Багато будильників мають кілька варіантів сигналів. Цей радіогодинник Philips дозволяє прокидатися під радіо або звичайний зумер. Таймер сну дозволяє запрограмувати відтворення музики, поки Ви не заснете. Цей радіогодинник має усе, що потрібне для налаштування будильника, – ранковий зумер, який впевнено лунає, та функцію відтворення улюбленої музики перед сном.

Компонентний відеосигнал прогресивної розгортки для кращої якості зображення

Компонентний відеосигнал прогресивної розгортки для кращої якості зображення

Режим прогресивної розгортки подвоює вертикальну роздільну здатність зображення, забезпечуючи помітно чіткіше зображення. Замість надсилання на екран спершу поля з нерівною кількістю ліній, а потім поля з однаковою кількістю ліній обидва поля записуються одночасно. Зображення створюється миттєво з максимальною роздільною здатністю. За такої швидкості око людини сприймає чіткіше зображення без лінійної структури.

Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.6

з 5

11

Відгуки

3

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

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