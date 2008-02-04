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      Микротеатр DVD

      MCD297/12

      Смотрите фильмы в отличном качестве

      В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi микросистема с проигрывателем DVD и MP3-CD и WMA-CD - два в одном! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!

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      Микротеатр DVD

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      плюс прямое воспроизведение с USB

      • Воспроизведение DivX
      • Прямой порт USB
      • Компактный дизайн
      Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

      Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

      Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

      Кассетная дека с автостопом

      Кассетная дека с автостопом

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      Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

      Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

      Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

      Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

      • Звук

        Выходная мощность
        2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт
        Улучшение звука
        • Цифровое управление звуком 4 режима
        • Динамическое усиление басов
        • Тонкомпенсация
        Звуковая система
        Dolby Digital

      • Громкоговорители

        Основная АС
        • 4" НЧ-динамик
        • Акустическая система Bass Reflex
        • Широкополосная

      • Подключения

        Аудиоподключения
        Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
        USB
        Порт USB
        Вход Aux
        Линейный вход 3,5 мм
        Другие подключения
        • Антенна MW
        • Антенна FM
        • Выход сабвуфера
        • Цифровой коаксиальный аудиовыход
        Видеовыход — аналоговый
        • Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
        • S-Video (типа Hosiden)
        Наушники
        3,5 мм

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Улучшения тюнера
        Автосохранение
        Диапазоны тюнера
        • FM стерео
        • СВ
        Сохранение радиостанций
        40
        RDS
        • Установка часов по сигналам RDS
        • Название станции
        • Радиотекст
        • Тип программы

      • Комфорт

        Будильники
        • Таймер отключения
        • Сигнал CD
        • Звуковой сигнал с радио
        • Сигнал USB
        Тип дисплея
        ЖК
        Языки экранных меню
        • Голландский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Португальский
        • Испанский
        • Шведский
        • Турецкий
        Часы
        На главном дисплее
        Режим ожидания Eco Power
        1 ватт

      • Мощность

        Источник питания
        • 220—240 В
        • 50 Гц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Антенна FM/MW диапазонов
        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Шнур питания сети переменного тока
        Краткое руководство пользователя
        Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
        Пульт ДУ
        40-кнопочный с литиевыми батареями
        Инструкция по эксплуатации
        16 языков

      • Размеры

        Глубина упаковки
        275  миллиметра
        Ширина устройства
        152  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        7,8  кг
        Высота упаковки
        345  миллиметра
        Высота устройства
        228  миллиметра
        Ширина упаковки
        442  миллиметра
        Глубина устройства
        273  миллиметра
        Глубина основной АС
        212  миллиметра
        Ширина основной АС
        140  миллиметра
        Высота основной АС
        228  миллиметра

      • Аудиовоспроизведение

        Технология кассетной деки
        Механическая
        Режимы воспроизведения дисков
        • Программирование 20 дорожек
        • Повторить / одна / все / программа
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        Режимы воспроизведения кассеты
        Электронная регулировка скорости
        Поддержка меток ID3
        Да
        Режимы для USB Direct
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повтор
        • Вперемешку
        • Стоп
        Тип загрузчика
        • Лоток
        • С приводом

      • Воспроизведение фотоснимков

        Формат сжатия изображений
        JPEG
        Поддерживаемые медианосители
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • Компакт-диск с изображениями
        Улучшение изображения
        Демонстрация слайдов с воспр. MP3

      • Аудиозапись

        Носители записи
        Аудиокассета
        Улучшение записи на кассету
        • Начало синхронной записи с CD
        • Автоматический уровень записи
        • Запись одним нажатием кнопки

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DivX
        • DVD-Video
        • Компакт-диск с изображениями
        • Video CD/SVCD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • Увеличить
        • Замедленное движение
        • Ограничение на просмотр
        • PBC
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Возобновление воспроизведения с места остановки
        Регион DVD-дисков
        2

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Антенна FM/MW диапазонов
      • Кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Шнур питания сети переменного тока
      Badge-D2C

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