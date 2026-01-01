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MCD297/58
Смотрите фильмы в отличном качестве
В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi микросистема с проигрывателем DVD и MP3-CD и WMA-CD - два в одном! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!
Воспроизведение DivX
Прямой порт USB
Компактный дизайн
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
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Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
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