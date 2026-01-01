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Больше не доступен

Классическая микросистема DVD

MCD395/12

Одержимые звуком

В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi-микросистема от Philips с проигрывателем DVD, WMA-CD и MP3-CD! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!

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Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

Одержимые звуком

  • 100 Вт

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Функции таймера включения и отключения

Функции таймера включения и отключения

Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
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