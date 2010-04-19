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MCD900/12
Одержимые звуком
Компонентная система Hi-Fi DVD от Philips с акустическими системами SoundSphere и натуральным естественным звучанием создает ощущение прослушивания живого выступления. Яркий цветной дисплей и удобное управление дополняют ощущения от прослушивания.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компонентная система Hi-Fi с DVD
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Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.
Возьмите от природы все самое лучшее. Для изготовления компонентов, создающих акустический эффект, наиболее подходящими являются природные материалы. АС, изготовленные из алюминия, отличаются большей жесткостью, имеют более совершенный корпус, который естественным образом сдерживает вибрации, улучшает звукопередачу и повышает точность воспроизведения звука. В результате вы получаете акустические системы с великолепным дизайном, которые обеспечивают воспроизведение звука, соответствующее качеству оригинальной записи.
Усильте впечатления от прослушивания благодаря яркому полноцветному ЖК-дисплею и получите удовольствие от простого и удобного управления коллекцией музыки. При прослушивании любимых песен в верхней части дисплея отображается обложка альбома, словно оживляя композицию. Выбрать композицию проще простого, так как многострочный ЖК-дисплей отображает композиции, сортированные по жанру, исполнителю или альбому.
Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.
Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG.
Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.
Загрузите коллекцию музыки в память устройства USB для прослушивания в любое время. Система получает доступ к музыкальным файлам через встроенный разъем USB. Затем можно легко найти любую композицию по названию альбома, исполнителю, жанру или названию. Во время прослушивания музыки можно наслаждаться просмотром любимых фотографий.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи, значительно обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука, технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокой четкости)) — это прямое цифровое подключение, предназначенное для передачи как цифрового видеосигнала с разрешением высокой четкости, так и цифрового многоканального аудиосигнала. Исключая преобразования в аналоговые сигналы HDMI обеспечивает идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Изображение/дисплей
Воспроизведение цифровых фотографий
Зеленый
Воспроизведение видео
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