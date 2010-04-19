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      Компонентная система Hi-Fi с DVD

      MCD900/12

      Одержимые звуком

      Компонентная система Hi-Fi DVD от Philips с акустическими системами SoundSphere и натуральным естественным звучанием создает ощущение прослушивания живого выступления. Яркий цветной дисплей и удобное управление дополняют ощущения от прослушивания.

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      Компонентная система Hi-Fi с DVD

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      Компонентная система Hi-Fi с DVD
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      Компонентная система Hi-Fi с DVD

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      Одержимые звуком

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

      Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

      Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.

      Алюминиевые АС для высокоточного воспроизведения звука при оптимальной прочности

      Алюминиевые АС для высокоточного воспроизведения звука при оптимальной прочности

      Возьмите от природы все самое лучшее. Для изготовления компонентов, создающих акустический эффект, наиболее подходящими являются природные материалы. АС, изготовленные из алюминия, отличаются большей жесткостью, имеют более совершенный корпус, который естественным образом сдерживает вибрации, улучшает звукопередачу и повышает точность воспроизведения звука. В результате вы получаете акустические системы с великолепным дизайном, которые обеспечивают воспроизведение звука, соответствующее качеству оригинальной записи.

      Цветной ЖК-дисплей для удобного управления

      Цветной ЖК-дисплей для удобного управления

      Усильте впечатления от прослушивания благодаря яркому полноцветному ЖК-дисплею и получите удовольствие от простого и удобного управления коллекцией музыки. При прослушивании любимых песен в верхней части дисплея отображается обложка альбома, словно оживляя композицию. Выбрать композицию проще простого, так как многострочный ЖК-дисплей отображает композиции, сортированные по жанру, исполнителю или альбому.

      Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

      Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

      Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

      Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

      Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

      Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG.

      SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

      SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

      Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.

      Просматривайте музыку и фотографии, сохраненные в памяти устройства USB

      Просматривайте музыку и фотографии, сохраненные в памяти устройства USB

      Загрузите коллекцию музыки в память устройства USB для прослушивания в любое время. Система получает доступ к музыкальным файлам через встроенный разъем USB. Затем можно легко найти любую композицию по названию альбома, исполнителю, жанру или названию. Во время прослушивания музыки можно наслаждаться просмотром любимых фотографий.

      FullSound усиливает басы и делает звук чище

      FullSound усиливает басы и делает звук чище

      Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи, значительно обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука, технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

      HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

      HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

      HDMI (High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокой четкости)) — это прямое цифровое подключение, предназначенное для передачи как цифрового видеосигнала с разрешением высокой четкости, так и цифрового многоканального аудиосигнала. Исключая преобразования в аналоговые сигналы HDMI обеспечивает идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех.

      • Звук

        Выходная мощность
        2 x 50 Вт RMS
        Улучшение звука
        • цифровой усилитель класса "D"
        • регулировка ВЧ и НЧ
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Громкоговорители

        Динамики
        SoundSphere
        Улучшения АС
        • Двухполосная
        • съемные решетки АС

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Аудио-/видеовыход
        • 2xRCA (Аудио)
        • выход компонентного видеосигнала
        • выход композитного видеосигнала (CVBS)
        • выход коаксиального цифрового аудиосигнала
        • Наушники (3,5 мм)
        Вход Aux
        2xRCA (Аудио)
        Аудио/видеоразъемы
        Выход HDMI

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые форматы
        • eAAC+
        • FLAC
        • MP3
        • без DRM AAC (m4A)
        • Ogg Vorbis
        • WMA
        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • Флэш-накопитель USB
        Скорость передачи данных для WMA
        до 192 кбит/с и постоянный/переменный битрейт
        Скорость передачи данных для MP3
        8—320 кбит/с и переменный битрейт
        Прочее
        Поддержка меток ID3
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • воспроизведение/пауза
        • предыдущая/следующая
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        диполь FM
        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        RDS
        • радиотекст
        • установка часов RDS
        • название станции
        • тип программы
        Улучшения тюнера
        • автоматическая цифровая настройка
        • автопоиск

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • звуковой радиосигнал
        • Сигнал USB
        • звуковой сигнал
        Цвет подсветки
        белый
        Часы
        • на основном дисплее
        • таймер отключения
        Тип загрузчика
        • с приводом
        • лоток
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей
        Улучшения дисплея
        • управление яркостью
        • Режим приглушения
        Языки экранных меню
        • Голландский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Испанский
        • Португальский
        • Шведский

      • Питание

        Источник питания
        220—240  В
        Источник питания
        50  Гц

      • Аксессуары

        Батарейки
        2 шт, AAA
        Пульт ДУ
        Односторонний пульт ДУ с батареями 2xAAA
        Инструкция по эксплуатации
        • Датский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Русский (на жестком диске)
        • Испанский
        • Шведский
        Прочее
        • Антенна FM
        • Краткое руководство пользователя
        Кабели/подключение
        • кабель композитного видеосигнала (Y)
        • шнур питания
        Гарантия
        Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Глубина основной АС
        202  миллиметра
        Ширина основной АС
        175  миллиметра
        Глубина основного устройства
        251  миллиметра
        Высота основного устройства
        202  миллиметра
        Вес
        12.50  кг
        Ширина основного устройства
        251  миллиметра
        Высота основной АС
        354  миллиметра

      • Изображение/дисплей

        Улучшение изображения
        • увеличение частоты дискретизации видео
        • увеличение масштаба видео
        • высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

      • Воспроизведение цифровых фотографий

        Поддерживаемые медианосители
        компакт-диск с изображениями для телевизора
        Формат сжатия изображений
        JPEG
        Дисплей на устройстве
        • Фото JPEG через USB-порт
        • потоковая передача с компьютера

      • Зеленый

        Режим ожидания Eco Power
        1  Вт

      • Воспроизведение видео

        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • угол
        • замедленное движение
        • Увеличить
        • меню диска
        • перемотка назад
        • перемотка вперед
        • Экранное меню
        • возобновить воспроизведение с места остановки
        Поддерживаемые медианосители
        • DivX
        • DVD-Video
        • компакт-диск с изображениями
        • видео: CD/SVCD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW

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