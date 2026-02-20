Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Аудиотехника для дома
Все серии
Streamium Беспроводная микросистема Hi-Fi
Больше не доступен
Поддержка
MCI500H/12
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
История версий микропрограммы
Краткое руководство
Локализованная торговая брошюра
Все (3)
Максимальная дистанция между беспроводной АС и Wi-Fi
Поддерживаются ли файлы формата FLAC?
Как обновить встроенную программу системы?
Пауза между дорожками на моем устройстве
Сообщение статуса: станция не зарегистрирована
Почему исчезли записи, перенесенные с помощью устройства?
Обложки альбомов не отображаются на устройстве?
Связаться с Philips
Мы готовы помочь