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Більше не доступний
MCI500H/12
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.8
з 5
10
Відгуки
2Alex
17/11/2013
Polska
Super sprzęt dla melomanów!!
Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi
derek1976
29/01/2020
Magyarország
internet rádió
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Плюси
semmi
Мінуси
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Цей відгук про Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Дата використання 2018-01-28
Цей відгук про Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Дата використання 2018-01-28
Pajti
25/01/2019
Magyarország
Megbízható, remek készülék.
Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer