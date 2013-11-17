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Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

MCI500H/12

3.8

| (10) Відгуки

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3.8

з 5

10

Відгуки

2

17/11/2013

Polska

Polska

Super sprzęt dla melomanów!!

Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

29/01/2020

Magyarország

Magyarország

internet rádió

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Плюси

semmi

Мінуси

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Цей відгук про Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Дата використання 2018-01-28

Цей відгук про Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Дата використання 2018-01-28

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, remek készülék.

Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

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