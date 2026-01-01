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Больше не доступен
MCM1006/51
Расслабляйтесь под прекрасную музыку
Откройте мир фантастического звучания с компактной и стильной микросистемой Hi-Fi MCM1006 от Philips. Получите новые впечатления от музыки в формате MP3-CD благодаря динамическому усилению НЧ и прямому порту USB.
CD, MP3-CD, USB, FM
4 Вт
4 Вт
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
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