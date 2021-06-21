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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

MCM1350/12

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Добавь звука любимым композициям

Слушайте любимую музыку с портативного аудиоплеера с прямым портом USB и аудиовходом, а также с MP3-CD и CD-R/RW, при помощи музыкальной микросистемы Philips. Максимальная выходная мощность 30 Вт (среднеквадр.) и акустическая система Bass Reflex обеспечивают глубокий звук и мощные басы.

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Одержимые звуком

Добавь звука любимым композициям

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 Вт

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Плюсы

Будильник, доступная цена.

Минусы

Не нашел.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про MCM1350 Музична мікросистема

Дата пользования 2019-06-21

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про MCM1350 Музична мікросистема

Дата пользования 2019-06-21

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