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Добавь звука любимым композициям
Слушайте любимую музыку с портативного аудиоплеера с прямым портом USB и аудиовходом, а также с MP3-CD и CD-R/RW, при помощи музыкальной микросистемы Philips. Максимальная выходная мощность 30 Вт (среднеквадр.) и акустическая система Bass Reflex обеспечивают глубокий звук и мощные басы.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 Вт
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Плюсы
Будильник, доступная цена.
Минусы
Не нашел.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MCM1350 Музична мікросистема
Дата пользования 2019-06-21
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MCM1350 Музична мікросистема
Дата пользования 2019-06-21