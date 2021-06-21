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Більше не доступний

Музична мікросистема

MCM1350/12

4.2

| (5) Відгуки

Надайте мелодіям енергії

Слухайте улюблений вміст на портативному музичному програвачі з прямим USB-з’єднанням та аудіовходом. Ця музична мікросистема Philips також дозволяє відтворювати компакт-диски з MP3-файлами та CD-R/RW. Максимальна вихідна потужність 30 Вт RMS та гучномовці з фазоінверторами забезпечують потужний звук та низькі частоти.

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У полоні звуку

Надайте мелодіям енергії

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 Вт

Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу

Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

5

Відгуки

4
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Плюси

Будильник, доступная цена.

Мінуси

Не нашел.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM1350 Музична мікросистема

Дата використання 2019-06-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM1350 Музична мікросистема

Дата використання 2019-06-21

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM1350 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM1350 Mikrowieża

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM1350 Микро музикална система

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM1350 Микро музикална система

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