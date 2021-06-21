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Більше не доступний
MCM1350/12
Надайте мелодіям енергії
Слухайте улюблений вміст на портативному музичному програвачі з прямим USB-з’єднанням та аудіовходом. Ця музична мікросистема Philips також дозволяє відтворювати компакт-диски з MP3-файлами та CD-R/RW. Максимальна вихідна потужність 30 Вт RMS та гучномовці з фазоінверторами забезпечують потужний звук та низькі частоти.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 Вт
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.
4.2
з 5
5
Відгуки
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Плюси
Будильник, доступная цена.
Мінуси
Не нашел.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM1350 Музична мікросистема
Дата використання 2019-06-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM1350 Музична мікросистема
Дата використання 2019-06-21
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM1350 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM1350 Mikrowieża
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM1350 Микро музикална система
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM1350 Микро музикална система