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Классическая акустическая микросистема

MCM169/12

Одержимые звуком

Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание.

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Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Одержимые звуком

  • Копирование CD

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

2x5 Вт RMS/2x10 Вт музыкальная мощность/400 Вт PMPO

Технические характеристики

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Примечания

  1. Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.