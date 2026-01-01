Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
MCM169/12
Одержимые звуком
Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание.
Копирование CD
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.
Отзывы
Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.