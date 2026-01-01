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Больше не доступен
MCM2050/12
Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой
Наслаждайтесь отличной музыкой из разных источников. Слушайте радио, MP3-CD или воспроизводите музыку с портативных устройств через MP3 Link и прямой порт USB. Прикрепите акустическую микросистему Philips MCM2050/12 к стене или установите на настольную подставку — она великолепно впишется в любой интерьер.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.
Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
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