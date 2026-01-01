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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

MCM2050/12

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

Наслаждайтесь отличной музыкой из разных источников. Слушайте радио, MP3-CD или воспроизводите музыку с портативных устройств через MP3 Link и прямой порт USB. Прикрепите акустическую микросистему Philips MCM2050/12 к стене или установите на настольную подставку — она великолепно впишется в любой интерьер.

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Одержимые звуком

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Технические характеристики

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