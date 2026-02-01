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Більше не доступний
MCM2050/12
Звукова система, що впишеться в інтер’єр Вашого дому
Насолоджуйтеся чудовою музикою з різних джерел. Слухайте диски MP3-CD та радіо або вміст портативних пристроїв через MP3 Link та USB Direct. Прикріпіть звукову мікросистему Philips MCM2050/12 до стіни або встановіть її на столі – вона впишеться в інтер’єр Вашого дому.
У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.
Ця система має загальну вихідну потужність 20 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
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