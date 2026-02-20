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Классическая акустическая микросистема

Больше не доступен

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Классическая акустическая микросистема

MCM207/12

Классическая акустическая микросистема

Больше не доступен

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ПО и драйверы

Обновление микропрограммы, файл Readme

  • версия: 1
  • PDF файл, 107.6 kB
  • 26 April 2010

Обновление ПО

  • версия: V039
  • ZIP файл, 109.9 kB
  • 14 April 2010

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 528.3 kB
  • 3 December 2023

Руководство пользователя

  • PDF файл, 2.7 MB
  • 27 November 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

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