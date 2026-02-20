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Все (5)
Можно ли подключить к устройству iPod?
Может ли Hi-Fi система Philips принимать DAB-радио?
Можно ли изменить предустановленный уровень громкости на микросистеме?
Может ли устройство Philips записывать голос?
Как установить будильник?
MP3 плеер не совместим с моей аудио системой
Плеер не отображает информацию о треке в MP3 файлах
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