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Больше не доступен
MCM710/12
Насыщенное звучание в компактном дизайне
Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологиях и стиле. Микросистема Philips MCM710 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера USB.
Воспроизведение MP3/WMA-CD
Прямой порт USB
Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
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