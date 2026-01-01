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Больше не доступен

Микросистема Hi-Fi

MCM710/12

Насыщенное звучание в компактном дизайне

Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологиях и стиле. Микросистема Philips MCM710 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера USB.

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с прямым подключением USB

Насыщенное звучание в компактном дизайне

  • Воспроизведение MP3/WMA-CD

  • Прямой порт USB

Функции таймера включения и отключения

Функции таймера включения и отключения

Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Элегантные АС с отделкой деревом

Технические характеристики

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