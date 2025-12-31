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MCM772/12
Одержимые звуком
Погрузитесь в мир непревзойденного звучания с аудиосистемой Philips с купольным шелковым динамиком ВЧ. Корпус АС отделан деревом, а корпус системы — алюминием, что улучшает звучание и делает управление более точным.
Шелковый куполообразный динамик ВЧ
100 Вт
Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.
Природа одарила нас самым лучшим. И одним из ее даров является дерево. Оказывается, дерево обладает такими акустическими характеристиками, которые идеально подходят для изготовления звукового оборудования и музыкальных инструментов. По этой причине такие великолепные инструменты, как пианино или скрипка, изготавливаются из дерева — по той же причине корпус этой АС выполнен из дерева. Насладитесь богатым и реалистичным звучанием АС из натурального дерева.
Диафрагма динамика сделана из шелка — материала, чье свойство демпфировать звук сильнее, чем у других материалов, использующихся в обычных динамиках. Его нежная структура устраняет акустические деформации, делая звук мягким, теплым и насыщенным.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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