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Больше не доступен

Heritage AudioКомпонентная система Hi-Fi

MCM772/12

Одержимые звуком

Погрузитесь в мир непревзойденного звучания с аудиосистемой Philips с купольным шелковым динамиком ВЧ. Корпус АС отделан деревом, а корпус системы — алюминием, что улучшает звучание и делает управление более точным.

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Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

Одержимые звуком

  • Шелковый куполообразный динамик ВЧ

  • 100 Вт

Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

Акустические системы в деревянном корпусе для великолепного и естественного звучания

Акустические системы в деревянном корпусе для великолепного и естественного звучания

Природа одарила нас самым лучшим. И одним из ее даров является дерево. Оказывается, дерево обладает такими акустическими характеристиками, которые идеально подходят для изготовления звукового оборудования и музыкальных инструментов. По этой причине такие великолепные инструменты, как пианино или скрипка, изготавливаются из дерева — по той же причине корпус этой АС выполнен из дерева. Насладитесь богатым и реалистичным звучанием АС из натурального дерева.

Кристально чистый звук благодаря шелковому куполообразному динамику ВЧ

Кристально чистый звук благодаря шелковому куполообразному динамику ВЧ

Диафрагма динамика сделана из шелка — материала, чье свойство демпфировать звук сильнее, чем у других материалов, использующихся в обычных динамиках. Его нежная структура устраняет акустические деформации, делая звук мягким, теплым и насыщенным.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
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