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Больше не доступен

StreamiumСетевой музыкальный проигрыватель

NP1100/12

Освободите музыку

При подключении сетевого музыкального проигрывателя Philips Streamium NP1100 к ПК и аудиосистеме можно прослушивать музыку с компьютера и интернет-радио. Целый мир музыкальных возможностей!

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Наслаждайтесь музыкой на компьютере и в Интернете — без проводов

Освободите музыку

  • Бесплатное интернет-радио

  • Большой ЖК-дисплей

Большой экран, крупные иконки и возможность увеличивать текст

Большой экран, крупные иконки и возможность увеличивать текст

Дистанционное управление для удобной навигации

Дистанционное управление для удобной навигации

Управляйте всеми функциями Streamium, комфортно расположившись в кресле. Легко и быстро выполняйте поиск, перемещение по меню и воспроизведение мелодий. С помощью алфавитно-цифрового поиска, QuickJump или SuperScroll можно быстро получить доступ к любимой интернет-радиостанции или к композиции с компьютера. Пульт ДУ от Streamium в Ваших руках.

Цифровые разъемы

Цифровые разъемы

Сетевой музыкальный проигрыватель Streamium можно подключить к выбранному аудиоустройству различными способами — через цифровое, аналоговое соединение, к переносным акустическим системам и даже к наушникам.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Для некоторых функций требуется поддержка широкополосного доступа в Интернет

  2. Некоторые службы доступны не во всех регионах