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Больше не доступен
NP1100/12
Освободите музыку
При подключении сетевого музыкального проигрывателя Philips Streamium NP1100 к ПК и аудиосистеме можно прослушивать музыку с компьютера и интернет-радио. Целый мир музыкальных возможностей!
Бесплатное интернет-радио
Большой ЖК-дисплей
Управляйте всеми функциями Streamium, комфортно расположившись в кресле. Легко и быстро выполняйте поиск, перемещение по меню и воспроизведение мелодий. С помощью алфавитно-цифрового поиска, QuickJump или SuperScroll можно быстро получить доступ к любимой интернет-радиостанции или к композиции с компьютера. Пульт ДУ от Streamium в Ваших руках.
Сетевой музыкальный проигрыватель Streamium можно подключить к выбранному аудиоустройству различными способами — через цифровое, аналоговое соединение, к переносным акустическим системам и даже к наушникам.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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