Дистанционное управление для удобной навигации

Управляйте всеми функциями Streamium, комфортно расположившись в кресле. Легко и быстро выполняйте поиск, перемещение по меню и воспроизведение мелодий. С помощью алфавитно-цифрового поиска, QuickJump или SuperScroll можно быстро получить доступ к любимой интернет-радиостанции или к композиции с компьютера. Пульт ДУ от Streamium в Ваших руках.