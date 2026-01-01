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Больше не доступен
ORD7100R/00
Оригинальное радио
Пусть оригинальный радиоприемник Philips дополнит ваши представления о превосходном качестве звука. Он разработан в стиле легендарного радиоприемника Philips 1955 года, позволяет заряжать iPod и iPhone и проигрывать с них музыку, оснащен встроенным FM-тюнером.
с 30-контактным разъемом
для iPod/iPhone
FM
10 Вт
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.
При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.
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