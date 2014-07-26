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ORD7100R Original radio

ORD7100R/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

26/07/2014

Polska

Polska

stylowy

stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ORD7100R Radio Original

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ORD7100R Radio Original

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