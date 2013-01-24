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Воспроизводит DVD и цифровое видео
Для создания настроения в поездках! PET1000 воспроизводит фильмы в формате DVD на 25,9 см (10,2") ЖК-дисплее высокого разрешения. Наслаждайтесь его мультимедийными возможностями, включая MPEG4 и DivX. Имеются высококачественные S-video и компонентный видеовыходы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Воспроизводит DVD и цифровое видео
Для создания настроения в поездках! PET1000 воспроизводит фильмы в формате DVD на 25,9 см (10,2") ЖК-дисплее высокого разрешения. Наслаждайтесь его мультимедийными возможностями, включая MPEG4 и DivX. Имеются высококачественные S-video и компонентный видеовыходы.
Воспроизводит DVD и цифровое видео
Для создания настроения в поездках! PET1000 воспроизводит фильмы в формате DVD на 25,9 см (10,2") ЖК-дисплее высокого разрешения. Наслаждайтесь его мультимедийными возможностями, включая MPEG4 и DivX. Имеются высококачественные S-video и компонентный видеовыходы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Воспроизводит DVD и цифровое видео
Для создания настроения в поездках! PET1000 воспроизводит фильмы в формате DVD на 25,9 см (10,2") ЖК-дисплее высокого разрешения. Наслаждайтесь его мультимедийными возможностями, включая MPEG4 и DivX. Имеются высококачественные S-video и компонентный видеовыходы.
Портативный проигрыватель DVD
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.
DVD-плеер Philips совместим с большинством продающихся сегодня DVD и CD-дисков. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW. DVD+RW — сокращение для обозначения устройства чтения и записи DVD-дисков, которое поддерживает общепринятый формат, используемый для записи DVD-дисков. Также DVD+RW поддерживает формат, используемый для повторной записи DVD-дисков.
Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.
Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.
Благодаря поддержке DivX можно наслаждаться кодированным видео DivX прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео, на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD-видео. Диски DivX могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
MPEG4 - это стандарт сжатия, позволяющий записывать фильмы в 7-10 раз плотнее, чем стандарт MPEG2, без потерь в качестве звучания или изображения. Носители MPEG4 можно сохранять на CD-Rom, карте памяти или DVD диске и воспроизводить на некоторых проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашнего кинотеатра.
Идеальный способ подключения источника изображения высокого разрешения (например, DVD), цифрового спутникового и кабельного телевидения, а также игровых видеоприставок к телевизору для получения более детального изображения, чем при использовании стандартного видеовыхода
Компонентный разъем YPbPr - это видеоподключение высочайшего качества, идеальное для подключения проигрывателя DVD или устройства записи к телевизорам высшего класса. Здесь используются три отдельных провода для сигналов яркости и цветоразности во избежание помех. Поскольку видеосигнал на DVD-диске также записан в формате YPbPr, для генерации выходного сигнала не нужны никакие преобразования.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
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