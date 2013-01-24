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    Портативный проигрыватель DVD

    PET1000/00
    Общая оценка / 5
    • Воспроизводит DVD и цифровое видео Воспроизводит DVD и цифровое видео Воспроизводит DVD и цифровое видео
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      DVD Video

      Портативный проигрыватель DVD

      PET1000/00
      Общая оценка / 5

      Воспроизводит DVD и цифровое видео

      Для создания настроения в поездках! PET1000 воспроизводит фильмы в формате DVD на 25,9 см (10,2") ЖК-дисплее высокого разрешения. Наслаждайтесь его мультимедийными возможностями, включая MPEG4 и DivX. Имеются высококачественные S-video и компонентный видеовыходы.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Воспроизводит DVD и цифровое видео

      Для создания настроения в поездках! PET1000 воспроизводит фильмы в формате DVD на 25,9 см (10,2") ЖК-дисплее высокого разрешения. Наслаждайтесь его мультимедийными возможностями, включая MPEG4 и DivX. Имеются высококачественные S-video и компонентный видеовыходы.

      Воспроизводит DVD и цифровое видео

      Для создания настроения в поездках! PET1000 воспроизводит фильмы в формате DVD на 25,9 см (10,2") ЖК-дисплее высокого разрешения. Наслаждайтесь его мультимедийными возможностями, включая MPEG4 и DivX. Имеются высококачественные S-video и компонентный видеовыходы.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Воспроизводит DVD и цифровое видео

      Для создания настроения в поездках! PET1000 воспроизводит фильмы в формате DVD на 25,9 см (10,2") ЖК-дисплее высокого разрешения. Наслаждайтесь его мультимедийными возможностями, включая MPEG4 и DivX. Имеются высококачественные S-video и компонентный видеовыходы.

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Воспроизводит DVD и цифровое видео

        с ЖК-дисплеем высокого разрешения 25,9 см (10,2")

        ЖК-дисплей TFT высокого разрешения с диагональю 10,2" для удобного просмотра

        ЖК-дисплей TFT высокого разрешения с диагональю 10,2" для удобного просмотра

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Воспроизведение DVD, DVD+R и DVD+RW

        Воспроизведение DVD, DVD+R и DVD+RW

        DVD-плеер Philips совместим с большинством продающихся сегодня DVD и CD-дисков. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW. DVD+RW — сокращение для обозначения устройства чтения и записи DVD-дисков, которое поддерживает общепринятый формат, используемый для записи DVD-дисков. Также DVD+RW поддерживает формат, используемый для повторной записи DVD-дисков.

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

        Двойной разъем наушников для совместного прослушивания

        Двойной разъем наушников для совместного прослушивания

        Воспроизведение DivX для видеоизображения высокой степени сжатия

        Благодаря поддержке DivX можно наслаждаться кодированным видео DivX прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео, на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD-видео. Диски DivX могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        Воспроизведение MPEG4 гарантирует высококачественное сжатое видео.

        MPEG4 - это стандарт сжатия, позволяющий записывать фильмы в 7-10 раз плотнее, чем стандарт MPEG2, без потерь в качестве звучания или изображения. Носители MPEG4 можно сохранять на CD-Rom, карте памяти или DVD диске и воспроизводить на некоторых проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашнего кинотеатра.

        Выход S-Video для лучшего изображения

        Идеальный способ подключения источника изображения высокого разрешения (например, DVD), цифрового спутникового и кабельного телевидения, а также игровых видеоприставок к телевизору для получения более детального изображения, чем при использовании стандартного видеовыхода

        Компонентный видеовыход для наилучшего аналогового подключения

        Компонентный разъем YPbPr - это видеоподключение высочайшего качества, идеальное для подключения проигрывателя DVD или устройства записи к телевизорам высшего класса. Здесь используются три отдельных провода для сигналов яркости и цветоразности во избежание помех. Поскольку видеосигнал на DVD-диске также записан в формате YPbPr, для генерации выходного сигнала не нужны никакие преобразования.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          10,2  дюйма
          Разрешение
          800(ш)x480(В)x3 (RGB)
          Яркость
          450  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          300:1
          Рабочая область просмотра
          222,0X133,2 мм
          Шаг пикселей
          0,1905(ш)x0,1905(В)мм
          Время отклика (типич.)
          18  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • DVD+RW
          • DVD+R
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          Форматы сжатия
          • Divx 3.11
          • DivX 4.x
          • DivX 5.x
          • MPEG4
          Режимы воспроизведения дисков
          • Экранное меню
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с

        • Подключения

          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          А/В вход
          Композитный (CVBS) x1
          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)
          Разъем
          Наушники 2 x 3,5 мм
          Вход постоянного тока
          9 В
          Другие подключения
          • Выход S-Video
          • Комп. видеовыход, с ч/строчной разв.
          Питание
          30 Вт
          Аудиовыход -- аналоговый
          Аудио Л/П (cinch)

        • Функции управления

          Ударостойкий
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да

        • Аксессуары

          Блок аккумуляторов
          DV 7,4 В, литиево-ионные аккумуляторы
          Адаптер переменного/постоянного тока
          ADPV 18 A (110-240 В, 50/60 Гц)
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          RC810 (размер "кредитная карта", 38 кнопок)
          Кабели
          Кабели: А/В x1, S-video x1, компонентный видеокабель x1
          руководство пользователя
          Напечатано на 16 языках
          Входящие в комплект аксессуары
          Дорожный футляр

        • Размеры

          Глубина коробки
          255  мм
          Высота коробки
          260  мм
          Ширина коробки
          446  мм
          Количество в упаковке
          3
          Глубина упаковки
          190  мм
          Высота упаковки
          243  мм
          Ширина упаковки
          402  мм
          Глубина продукта
          180  мм
          Высота продукта
          30  мм
          Ширина продукта
          260  мм
          Вес продукта
          1,2  кг
          Тип упаковки
          D-бокс

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            • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
            • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

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