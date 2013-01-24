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EcoPro20

Светодиодный инспекционный фонарь

RC320B1
  • Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач
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    EcoPro20 Светодиодный инспекционный фонарь

    RC320B1

    Качественное освещение для любых задач

    Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах

    EcoPro20 Светодиодный инспекционный фонарь

    Качественное освещение для любых задач

    Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах

    Качественное освещение для любых задач

    Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах

    EcoPro20 Светодиодный инспекционный фонарь

    Качественное освещение для любых задач

    Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественное освещение для любых задач

      Удобный карманный фонарь для повседневного использования

      • Карманный фонарь с аккумулятором
      • 220 люменов/2 Вт
      • Время работы аккумулятора: 3,5 часа

      Яркое комфортное освещение (220 люменов/2 Вт) для повседневного использования

      Всегда удобно иметь в кармане компактный фонарь для любых задач: от поиска инструмента в гараже до ремонта бытового прибора. Фонарь Philips EcoPro20 обладает белым, комфортным светом цветовой температурой 6500 К и яркостью 220 люменов при мощности 2 Вт. С ним вы быстро справитесь с любой рабочей задачей.

      Заряжайте другие устройства с помощью порта USB

      Philips EcoPro20 также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на основании фонаря.

      3,5 часа работы аккумулятора без подзарядки

      Полная зарядка Philips EcoPro20 обеспечивает до 3,5 часов непрерывной работы прибора без потери яркости, ну а при периодическом использовании заряда хватит на несколько дней.

      Компактный и удобный карманный фонарь идеален для повседневного использования

      Компактный и легкий фонарь Philips EcoPro20 легко помещается в карман. С его помощью вы легко справитесь с любой задачей.

      Вращающееся на 180° основание для направления света под нужным углом

      Если во время работы вам требуется менять расположение источника света, этот фонарь вам подойдет. Philips EcoPro20 оснащен подставкой, поворачивающейся на 180°, поэтому вы сможете легко направлять свет именно туда, куда нужно.

      Вращающийся на 360° крюк для удобства работы

      При необходимости работы обеими руками просто повесьте EcoPro20 на выдвижной крюк с возможностью поворота на 360° на ближайшую подходящую поверхность.

      Надежный магнит на поворотном основании для удобства работы

      Поворотное основание фонаря оснащено надежным магнитом, чтобы вы могли работать обеими руками. Это особенно удобно при наличии металлических поверхностей неподалеку, например если вы занимаетесь ремонтом двигателя. Просто прикрепите магнит к металлической поверхности, а затем с помощью поворотного основания установите нужный угол освещения.

      Надежный ударопрочный корпус

      Даже самые аккуратные пользователи могут уронить фонарь, поэтому Philips EcoPro20 обладает прочным корпусом, который выдержит падение на пол.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        RC320B1
        Код для заказа
        05055745

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1800  мА-ч
        мощность в ваттах
        2  Вт
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 3,5 часов
        напряжение
        3,7  В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный аккумулятор
        Тип кабеля для зарядки
        Перезаряжаемый
        Тип вилки питания
        Micro USB
        Время зарядки батареи
        около 3 часов
        Источник питания
        Литий-ионный аккумулятор 103450

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6500  K
        Интенсивность света (режим boost)
        420 люкс на расстоянии 0,5 м
        Срок службы светодиода
        До 30 000 часов
        Угол освещения
        90°
        Световая отдача
        220 люмен

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        3,103  г
        Высота
        27  см
        Длина
        33  см
        Ширина
        20,5  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018050557
        EAN3
        8719018050564

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        5,2  см
        Длина
        24,8  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        1
        Вес (с элементами питания)
        385  г
        Ширина
        18,8  см
        Размер
        Стандартная лампа
        Длина кабеля
        100 см

      • Описание продукта

        Крючок
        Выдвижной крюк на 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP20
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        АБС-пластик с резиновым покрытием
        Ориентационное освещение
        Вращающееся на 180° основание
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        RCH
        УФ-детектор утечки
        нет
        Использовать при температуре
        от 0 °C до 40 °C
        Количество светодиодов
        4

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Инспекционный фонарь с аккумулятором
        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа

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