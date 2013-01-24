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Больше молока за меньшее время.
Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше молока за меньшее время.
Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
Больше молока за меньшее время.
Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше молока за меньшее время.
Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.
Тихий и компактный
Страна изготовления
В комплект входят:
SCF254/61
SCF254/24