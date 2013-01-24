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Philips Avent

Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

SCF708/00
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
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    Philips Avent Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

    SCF708/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Набор детских тарелок Philips AVENT SCF708/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Avent Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Набор детских тарелок Philips AVENT SCF708/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

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      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Набор детских тарелок для растущих малышей

      • Белый
      Нескользящее основание предотвращает проливание

      Нескользящее основание предотвращает проливание

      Разработано при участии ведущего детского психолога

      Разработано при участии ведущего детского психолога

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в Китае.
        Да

      • В комплект входят:

        Большая тарелка
        1
        Маленькая тарелка
        1  шт.

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        0,181  кг
        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        Маленькая тарелка: 40 (Г) X 140 (В) X 140 (Ш) Большая тарелка: 43 (Г) X 175 (В) X 175 (Ш)  миллиметра
        Размеры F-box
        50 (Г) X 206 (Ш) X 261 (В)  миллиметра
        Количество F-boxes в A-box
        6

      • Легко использовать

        Подходит для микроволновой печи
        Да

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