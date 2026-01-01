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Больше не доступен

Беспроводные наушники с шумоподавлением

SHB8850NC/00

Больше звука без шумов

Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников.

Посмотреть все преимущества

в беспроводном режиме

Больше звука без шумов

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

  • Компактная складная конструкция

Мягкие эргономичные амбушюры для комфортного длительного прослушивания

Мягкие эргономичные амбушюры для комфортного длительного прослушивания

Компактная складная конструкция для удобного хранения и транспортировки

Компактная складная конструкция для удобного хранения и транспортировки

Благодаря компактной складной конструкции устройство удобно брать с собой.

Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств

Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств

Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя Bluetooth-устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии, смотреть фильмы и одновременно отвечать на входящие вызовы.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных