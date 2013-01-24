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    Беспроводные наушники с шумоподавлением

    SHB8850NC/00
    Общая оценка / 5
    • Больше звука без шумов Больше звука без шумов Больше звука без шумов
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      Беспроводные наушники с шумоподавлением

      SHB8850NC/00
      Общая оценка / 5

      Больше звука без шумов

      Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Беспроводные наушники с шумоподавлением

      Больше звука без шумов

      Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников. Узнать обо всех преимуществах

      Больше звука без шумов

      Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Беспроводные наушники с шумоподавлением

      Больше звука без шумов

      Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники с шумоподавлением

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Больше звука без шумов

        в беспроводном режиме

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Мягкие амбушюры
        • Компактная складная конструкция
        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят четкий звук

        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят четкий звук

        Точно настроенные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и накладными чашками обеспечивают точный и впечатляющий звук высокого качества.

        Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств

        Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств

        Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя Bluetooth-устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии, смотреть фильмы и одновременно отвечать на входящие вызовы.

        Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

        Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

        Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

        Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

        Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

        Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.

        Технология шумоподавления ActiveShield™ снижает уровень шума до 97 %

        Технология шумоподавления ActiveShield™ снижает уровень шума до 97 %

        Технология активного шумоподавления ActiveShield™ представляет собой два направленных назад микрофона, которые предназначены для блокировки низких частот. Технология улавливает окружающий звук и преобразует звуковую волну, устраняя внешний шум и полностью подавляя фоновые звуки.

        Компактная складная конструкция для удобного хранения и транспортировки

        Компактная складная конструкция для удобного хранения и транспортировки

        Благодаря компактной складной конструкции устройство удобно брать с собой.

        Надежное соединение по Bluetooth 4.0

        Надежное соединение по Bluetooth 4.0

        Наслаждайтесь высококачественным звуком в беспроводном режиме благодаря поддержке Bluetooth 4.0.

        Мягкие эргономичные амбушюры для комфортного длительного прослушивания

        Мягкие эргономичные амбушюры для комфортного длительного прослушивания

        Дополнительный аудиокабель для прослушивания музыки при низком уровне заряда

        В отличие от большинства моделей с технологией шумоподавления, наши наушники работают как с аккумулятором, так и без него, чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой в любых условиях. При низком уровне заряда аккумулятора просто подключите аудиокабель и продолжайте прослушивание.

        Аккумулятор обеспечивает до 16 часов прослушивания в беспроводном режиме

        16 часов непрерывного воспроизведения музыки, даже при работе Bluetooth и функции активного шумоподавления. 28 часов прослушивания при включенной функции Bluetooth и 33 часа — если работает только функция активного шумоподавления (ANC).

        Включение Siri и Google Now одним нажатием кнопки на чашках наушников

        Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.

        Технические характеристики

        • Звук

          Частотный диапазон
          10–22 000 Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          105 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ

        • Подключения

          Аудиоподключения
          Линейный вход 3,5 мм
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          4,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Подключение кабеля
          Одностороннее
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео

        • Аксессуары

          Аудиокабель
          Дополнительный аудиокабель 1,2 м
          Краткое руководство пользователя
          В комплекте
          Кабель USB
          Комплект для зарядки
          Адаптер для использования в самолете
          В комплекте

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов
          • Повторный набор последнего номера
          • Отключение микрофона
          • удержание вызова
          • Переключение между разговором и музыкой
          Регулировка громкости
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Bремя воспроизведения музыки
          16*  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          45 ч*
          Время разговора
          15 ч*

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 25970 70434 2
          Глубина
          5  см
          Глубина
          2  (дюймы)
          Вес брутто
          0,323  кг
          Вес брутто
          0,712  фунта
          высота
          19,9  см
          высота
          7,8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,232  кг
          Вес нетто
          0,511  фунта
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,091  кг
          Вес упаковки
          0,201  фунта
          ширина
          19,4  см
          ширина
          7,6  (дюймы)
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,432  фунта
          Вес брутто
          1,103  кг
          GTIN
          1 69 25970 70434 9
          высота
          21,6  см
          высота
          8,5  (дюймы)
          Длина
          8  (дюймы)
          Длина
          20,3  см
          Вес нетто
          1,534  фунта
          Вес нетто
          0,696  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,898  фунта
          Вес упаковки
          0,407  кг
          ширина
          16,2  см
          ширина
          6,4  (дюймы)

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,5  (дюймы)
          Глубина
          3,8  см
          высота
          18  см
          высота
          7,1  (дюймы)
          Вес
          0,232  кг
          Вес
          0,511  фунта
          ширина
          6,3  (дюймы)
          ширина
          16  см

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