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Больше звука без шумов
Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше звука без шумов
Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников. Узнать обо всех преимуществах
Больше звука без шумов
Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше звука без шумов
Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники с шумоподавлением
Цена магазина Philips
Итого:
Точно настроенные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и накладными чашками обеспечивают точный и впечатляющий звук высокого качества.
Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя Bluetooth-устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии, смотреть фильмы и одновременно отвечать на входящие вызовы.
Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.
Технология активного шумоподавления ActiveShield™ представляет собой два направленных назад микрофона, которые предназначены для блокировки низких частот. Технология улавливает окружающий звук и преобразует звуковую волну, устраняя внешний шум и полностью подавляя фоновые звуки.
Благодаря компактной складной конструкции устройство удобно брать с собой.
Наслаждайтесь высококачественным звуком в беспроводном режиме благодаря поддержке Bluetooth 4.0.
В отличие от большинства моделей с технологией шумоподавления, наши наушники работают как с аккумулятором, так и без него, чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой в любых условиях. При низком уровне заряда аккумулятора просто подключите аудиокабель и продолжайте прослушивание.
16 часов непрерывного воспроизведения музыки, даже при работе Bluetooth и функции активного шумоподавления. 28 часов прослушивания при включенной функции Bluetooth и 33 часа — если работает только функция активного шумоподавления (ANC).
Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.
Звук
Подключения
Аксессуары
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия