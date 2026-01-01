Больше звука без шумов

Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников.