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Больше не доступен
SHB8850NC/00
Больше звука без шумов
Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Компактная складная конструкция
Благодаря компактной складной конструкции устройство удобно брать с собой.
Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя Bluetooth-устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии, смотреть фильмы и одновременно отвечать на входящие вызовы.
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