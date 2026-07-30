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Больше не доступен
SHE2305WT/00
Доступные варианты
Открытые вкладыши, 12,2-мм излучатели
встроенный микрофон
Белый
Невероятный комфорт
Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников. 12,2-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук и глубокие басы.
Овальная акустическая трубка этих легких наушников обеспечивает комфорт при прослушивании музыки.
Со встроенным пультом вы легко сможете отвечать на звонки и ставить музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.
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