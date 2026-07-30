Встроенный пульт с микрофоном для музыки и вызовов

Со встроенным пультом вы легко сможете отвечать на звонки и ставить музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.