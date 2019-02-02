Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SHE3205BK/00
Насыщенные басы, четкий звук
Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch.
14,2-мм излучатели, открытое оформление
Наушник-вкладыш
При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и повышает качество звучания.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Кирилл
02/02/2019
Україна
Всё очень классно.
[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3205BL Навушники-вкладиші
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3205BL Навушники-вкладиші