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    Наушники-вкладыши

    SHE3205BK/00
    Общая оценка / 5
    • Насыщенные басы, четкий звук Насыщенные басы, четкий звук Насыщенные басы, четкий звук
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      Наушники-вкладыши

      SHE3205BK/00
      Общая оценка / 5

      Насыщенные басы, четкий звук

      Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Насыщенные басы, четкий звук

      Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch. Узнать обо всех преимуществах

      Насыщенные басы, четкий звук

      Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Насыщенные басы, четкий звук

      Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Насыщенные басы, четкий звук

        Для комфортной посадки учитывается строение уха

        • 14,2-мм излучатели, открытое оформление
        • Наушник-вкладыш
        Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

        Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

        Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.

        Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

        Прочная конструкция Flexi-Grip

        Прочная конструкция Flexi-Grip

        Мягкая и гибкая деталь соединения разъема и кабеля защищает кабель от повреждения даже в случае сильного сгибания.

        Неодимовые магниты улучшают звучание низких частот

        Неодимовые магниты улучшают звучание низких частот

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и повышает качество звучания.

        Для комфортной посадки учитывается строение уха

        При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          30  мВт
          Чувствительность
          107  дБ
          Диаметр излучателя
          14,2  миллиметра
          Диапазон частот
          8 - 24 000  Гц

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Никелированный
          Тип кабеля
          медь

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