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Больше не доступен

Наушники-вкладыши

SHE3205BK/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Синий
Синий
Черный
Черный

Насыщенные басы, четкий звук

Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch.

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Для комфортной посадки учитывается строение уха

Насыщенные басы, четкий звук

  • 14,2-мм излучатели, открытое оформление

  • Наушник-вкладыш

Для комфортной посадки учитывается строение уха

При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

Неодимовые магниты улучшают звучание низких частот

Неодимовые магниты улучшают звучание низких частот

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и повышает качество звучания.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/02/2019

Україна

Україна

Всё очень классно.

[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3205BL Навушники-вкладиші

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3205BL Навушники-вкладиші

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