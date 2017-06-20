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  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы
  • Мощный звук и глубокие басы

Больше не доступен

Наушники с микрофоном

SHE3705BK/00

4
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Мощный звук и глубокие басы
Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты.
Посмотреть все преимущества

Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

Мощный звук и глубокие басы

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

20/06/2017

Україна

Україна

Топовые уши

Отличные уши. Дизайн, звучание, цена/качество, функционал, все на высоком уровне.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3705BK Наушники с микрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3705BK Наушники с микрофоном

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Этот отзыв про SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Этот отзыв про SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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