Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SHE3705BK/00
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.
Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.
4.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
vet0d
20/06/2017
Україна
Топовые уши
Отличные уши. Дизайн, звучание, цена/качество, функционал, все на высоком уровне.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3705BK Наушники с микрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3705BK Наушники с микрофоном
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Этот отзыв про SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Этот отзыв про SHE3705BK Навушники з мікрофоном