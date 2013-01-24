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    Наушники с микрофоном

    SHE3705BK/00
    Общая оценка / 5
    • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы
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      Наушники с микрофоном

      SHE3705BK/00
      Общая оценка / 5

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с микрофоном

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с микрофоном

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips MyJam Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощный звук и глубокие басы

        Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Вкладыши
        3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

        3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

        В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

        Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

        Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

        Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

        Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

        Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

        Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

        Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

        Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

        Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

        Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

        Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

        Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

        Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Насадки
          3 размера: S, M, L

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          11–22 000  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          медный
          Чувствительность
          105  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Сопротивление
          16  Ом
          Акустическая система
          Закрытая
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          2 параллельных кабеля, симметричное подключение
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          медный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,127  кг
          GTIN
          2 69 25970 70939 6
          высота
          6  см
          Длина
          18,1  см
          Вес нетто
          0,039  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,088  кг
          ширина
          8,1  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,14  кг
          GTIN
          1 69 25970 70939 9
          высота
          13,9  см
          Длина
          37,5  см
          Вес нетто
          0,312  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,828  кг
          ширина
          17,9  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,7  см
          EAN
          69 25970 70939 2
          Вес брутто
          0,027  кг
          высота
          17,3  см
          Вес нетто
          0,013  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Вес упаковки
          0,014  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          5  см

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