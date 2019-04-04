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Больше не доступен

SHE3900GD Наушники-вкладыши

SHE3900GD/51

4

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Зеленый
Зеленый
Золотой
Золотой
Розовый
Розовый
Серебряный
Серебряный
Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый
Черный
Черный

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Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает идеальное прилегание и комфорт

Насадка с овальной трубкой блокирует шумы и обеспечивает насыщенные басы

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

04/04/2019

Україна

Україна

Звук до року часу

купив рік тому, на разі вже не користуюся,бо не подобається їх звучання. Спочатку було все ідеально,а згодом за місяців 8 звук зіпсувався. На разі шукаю інші

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3900GN Навушники-вкладиші

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3900GN Навушники-вкладиші

01/05/2018

Україна

Україна

Чіткий звук на рік

Навушники Філіпс наші улюблені. Купуємо щороку нові,так як на даний період в них чисте і гарне звучання. Зазвичай через рік або один з навушників тихіше грає або звук стає нечітким.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3900GN Навушники-вкладиші

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3900GN Навушники-вкладиші

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