Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

Оцените возможности превосходного телевизора с высоким разрешением. Поддерживает подключение мобильных устройств напрямую к телевизору, проектору или портативному дисплею. Поддерживает подключение USB-C 3.1 с альтернативным режимом DisplayPort.