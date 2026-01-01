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Кабель USB-C – HDMI

SWV5431/00

Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

Оцените возможности превосходного телевизора с высоким разрешением. Поддерживает подключение мобильных устройств напрямую к телевизору, проектору или портативному дисплею. Поддерживает подключение USB-C 3.1 с альтернативным режимом DisplayPort.

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4K 60 Гц Ultra HD с Ethernet

Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

  • 4K 60 Гц

  • Высокоскоростной

  • 1,5 м

Плавное изображение с 30 кадрами в секунду, видеосигнал 60 Гц

Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 60 кадрами в секунду. Оцените плавность видео при просмотре телевизора.

Металлический футляр и кабель с оплеткой

Металлический футляр и оплетка защищают кабель и делают его более долговечным.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 173.8 kB
  • 24 August 2026

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