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Більше не доступний
SWV5431/00
Насолоджуйтеся бездоганним телебаченням високої чіткості
Насолоджуйтеся бездоганним телебаченням високої чіткості. Дозволяє підключати мобільний пристрій безпосередньо до телевізора, проєктора або мобільного дисплея. Працює з роз’ємом USB-C 3.1, який підтримує альтернативний режим Display Port.
4K 60 Гц
Високошвидкісний
1,5 м
Сядьте й насолоджуйтеся чудовим переглядом із частотою 60 кадрів на секунду. Це забезпечує більш плавні відеозображення.
Металевий корпус із плетеним покриттям захищає кабель, підвищуючи надійність.