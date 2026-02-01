Насолоджуйтеся бездоганним телебаченням високої чіткості

Насолоджуйтеся бездоганним телебаченням високої чіткості. Дозволяє підключати мобільний пристрій безпосередньо до телевізора, проєктора або мобільного дисплея. Працює з роз’ємом USB-C 3.1, який підтримує альтернативний режим Display Port.