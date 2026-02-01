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Більше не доступний

Кабель Type C–HDMI

SWV5431/00

Насолоджуйтеся бездоганним телебаченням високої чіткості

Насолоджуйтеся бездоганним телебаченням високої чіткості. Дозволяє підключати мобільний пристрій безпосередньо до телевізора, проєктора або мобільного дисплея. Працює з роз’ємом USB-C 3.1, який підтримує альтернативний режим Display Port.

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4K 60 Гц Ultra HD з Ethernet

Насолоджуйтеся бездоганним телебаченням високої чіткості

  • 4K 60 Гц

  • Високошвидкісний

  • 1,5 м

Плавне зображення завдяки частоті 30 кадрів на секунду (відеосигнал 60 Гц)

Сядьте й насолоджуйтеся чудовим переглядом із частотою 60 кадрів на секунду. Це забезпечує більш плавні відеозображення.

Металевий корпус із плетеним кабелем

Металевий корпус із плетеним покриттям захищає кабель, підвищуючи надійність.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 174.2 kB
  • 24 August 2026

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