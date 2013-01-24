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Карманная классика
Отправляйтесь на прогулку с этим сверхпортативным аналоговым радиоприемником FM/MW. Простая настройка и чистый звук помогут не упустить любимую радиопередачу во время работы в саду или пешей прогулки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Карманная классика
Отправляйтесь на прогулку с этим сверхпортативным аналоговым радиоприемником FM/MW. Простая настройка и чистый звук помогут не упустить любимую радиопередачу во время работы в саду или пешей прогулки. Узнать обо всех преимуществах
Карманная классика
Отправляйтесь на прогулку с этим сверхпортативным аналоговым радиоприемником FM/MW. Простая настройка и чистый звук помогут не упустить любимую радиопередачу во время работы в саду или пешей прогулки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Карманная классика
Отправляйтесь на прогулку с этим сверхпортативным аналоговым радиоприемником FM/MW. Простая настройка и чистый звук помогут не упустить любимую радиопередачу во время работы в саду или пешей прогулки. Узнать обо всех преимуществах
Портативный радиоприемник
Цена магазина Philips
Итого:
Этот сверхпортативный аналоговый FM/MW-радиоприемник легко настраивать даже во время прогулки. Просто поверните боковой диск, чтобы переместить индикатор на шкале. Большое классическое окошко настройки позволяет без труда находить нужные радиостанции.
Этим компактным радиоприемником легко пользоваться одной рукой. Громкостью и питанием можно управлять с помощью диска с удобным расположением. Разъем для наушников позволит не отвлекать других при прослушивании, а боковой диск поможет найти нужную частоту FM или MW.
Положите это радио в карман и всегда оставайтесь в курсе событий. Слушайте аудиокомментарии к важным матчам и любимые радиопередачи. Приемник питается от 2 батареек AAA, а телескопическая антенна обеспечит стабильное качество сигнала.
Тюнер/прием/передача
Звук
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры