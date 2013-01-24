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    Портативный радиоприемник

    TAR1506/00
    Общая оценка / 5
    • Карманная классика Карманная классика Карманная классика
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      Портативный радиоприемник

      TAR1506/00
      Общая оценка / 5

      Карманная классика

      Отправляйтесь на прогулку с этим сверхпортативным аналоговым радиоприемником FM/MW. Простая настройка и чистый звук помогут не упустить любимую радиопередачу во время работы в саду или пешей прогулки. Узнать обо всех преимуществах

      Портативный радиоприемник

      Карманная классика

      Отправляйтесь на прогулку с этим сверхпортативным аналоговым радиоприемником FM/MW. Простая настройка и чистый звук помогут не упустить любимую радиопередачу во время работы в саду или пешей прогулки. Узнать обо всех преимуществах

      Карманная классика

      Отправляйтесь на прогулку с этим сверхпортативным аналоговым радиоприемником FM/MW. Простая настройка и чистый звук помогут не упустить любимую радиопередачу во время работы в саду или пешей прогулки. Узнать обо всех преимуществах

      Портативный радиоприемник

      Карманная классика

      Отправляйтесь на прогулку с этим сверхпортативным аналоговым радиоприемником FM/MW. Простая настройка и чистый звук помогут не упустить любимую радиопередачу во время работы в саду или пешей прогулки. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный радиоприемник

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Карманная классика

        • FM/MW
        • Аналоговая настройка
        • Работает от батареек

        Классический дизайн. Простая настройка

        Этот сверхпортативный аналоговый FM/MW-радиоприемник легко настраивать даже во время прогулки. Просто поверните боковой диск, чтобы переместить индикатор на шкале. Большое классическое окошко настройки позволяет без труда находить нужные радиостанции.

        Удобное управление. Диск для регулировки громкости и питания

        Этим компактным радиоприемником легко пользоваться одной рукой. Громкостью и питанием можно управлять с помощью диска с удобным расположением. Разъем для наушников позволит не отвлекать других при прослушивании, а боковой диск поможет найти нужную частоту FM или MW.

        Сверхпортативный. Идеально для дома и поездок

        Положите это радио в карман и всегда оставайтесь в курсе событий. Слушайте аудиокомментарии к важным матчам и любимые радиопередачи. Приемник питается от 2 батареек AAA, а телескопическая антенна обеспечит стабильное качество сигнала.

        Технические характеристики

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ

        • Звук

          Выходная мощность
          100 мВт (среднеквадр.)
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)

        • Подключения

          Аудио-/видеовыход
          Наушники (3,5 мм)

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер AAA (LR3)
          Напряжение батареи
          1,5  В
          Количество батарей
          2

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Глубина продукта
          22  миллиметра
          Высота продукта
          116,2  миллиметра
          Ширина продукта
          56  миллиметра
          Вес продукта
          0,09  кг
          Глубина упаковки
          37,3  миллиметра
          Высота упаковки
          156,2  миллиметра
          Ширина упаковки
          85  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          0,144  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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