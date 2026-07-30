Удобное управление. Диск для регулировки громкости и питания

Этим компактным радиоприемником легко пользоваться одной рукой. Громкостью и питанием можно управлять с помощью диска с удобным расположением. Разъем для наушников позволит не отвлекать других при прослушивании, а боковой диск поможет найти нужную частоту FM или MW.