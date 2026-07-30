Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
TAR1506/00
FM/MW
Аналоговая настройка
Работает от батареек
Этот сверхпортативный аналоговый FM/MW-радиоприемник легко настраивать даже во время прогулки. Просто поверните боковой диск, чтобы переместить индикатор на шкале. Большое классическое окошко настройки позволяет без труда находить нужные радиостанции.
Этим компактным радиоприемником легко пользоваться одной рукой. Громкостью и питанием можно управлять с помощью диска с удобным расположением. Разъем для наушников позволит не отвлекать других при прослушивании, а боковой диск поможет найти нужную частоту FM или MW.
Положите это радио в карман и всегда оставайтесь в курсе событий. Слушайте аудиокомментарии к важным матчам и любимые радиопередачи. Приемник питается от 2 батареек AAA, а телескопическая антенна обеспечит стабильное качество сигнала.
Отзывы