Суперпортативний. Ідеальний для дому та за його межами

Покладіть цей радіоприймач у кишеню і слухайте новини, куди ви не рушали. Або гру, яку просто не можете пропустити. Чи ток-шоу, яке ви так любите. Дві батареї типу AAA забезпечують відтворення звуку, а телескопічна антена гарантує оптимальний прийом сигналу.