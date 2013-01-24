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Кишенькова класика
Виходьте в люди з цим ультрапортативним аналоговим радіоприймачем FM/MW. Завдяки легкому налаштуванню й чіткому звуку ви зможете не пропускати свої улюблені програми, чи то на прогулянці, чи працюючи в саду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кишенькова класика
Виходьте в люди з цим ультрапортативним аналоговим радіоприймачем FM/MW. Завдяки легкому налаштуванню й чіткому звуку ви зможете не пропускати свої улюблені програми, чи то на прогулянці, чи працюючи в саду. Переглянути усі переваги
Кишенькова класика
Виходьте в люди з цим ультрапортативним аналоговим радіоприймачем FM/MW. Завдяки легкому налаштуванню й чіткому звуку ви зможете не пропускати свої улюблені програми, чи то на прогулянці, чи працюючи в саду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кишенькова класика
Виходьте в люди з цим ультрапортативним аналоговим радіоприймачем FM/MW. Завдяки легкому налаштуванню й чіткому звуку ви зможете не пропускати свої улюблені програми, чи то на прогулянці, чи працюючи в саду. Переглянути усі переваги
Портативний радіоприймач
Ціна магазину Philips
Усього:
Цей суперпортативний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати в дорозі. Просто поверніть коліщатко на бічні панелі, щоб посунути індикатор по шкалі. Велике класичне віконце для регулювання дозволяє легко побачити потрібну частоту.
Цим невеликим радіоприймачем можна легко керувати однією рукою. Регулювати гучність і вмикати пристрій можна за допомогою зручно розміщеного дискового регулятора. Доступний роз’єм для навушників для приватного прослуховування і перемикач на бічній панелі для вибору сигналів FM або MW.
Покладіть цей радіоприймач у кишеню і слухайте новини, куди ви не рушали. Або гру, яку просто не можете пропустити. Чи ток-шоу, яке ви так любите. Дві батареї типу AAA забезпечують відтворення звуку, а телескопічна антена гарантує оптимальний прийом сигналу.
Тюнер/Прийом/Передача
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