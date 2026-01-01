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Більше не доступний
TAR1506/00
FM/MW
Аналогове налаштування
Живлення від батарей
Цей суперпортативний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати в дорозі. Просто поверніть коліщатко на бічні панелі, щоб посунути індикатор по шкалі. Велике класичне віконце для регулювання дозволяє легко побачити потрібну частоту.
Цим невеликим радіоприймачем можна легко керувати однією рукою. Регулювати гучність і вмикати пристрій можна за допомогою зручно розміщеного дискового регулятора. Доступний роз’єм для навушників для приватного прослуховування і перемикач на бічній панелі для вибору сигналів FM або MW.
Покладіть цей радіоприймач у кишеню і слухайте новини, куди ви не рушали. Або гру, яку просто не можете пропустити. Чи ток-шоу, яке ви так любите. Дві батареї типу AAA забезпечують відтворення звуку, а телескопічна антена гарантує оптимальний прийом сигналу.
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