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  • Кишенькова класика
  • Кишенькова класика
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  • Кишенькова класика
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Більше не доступний

Портативний радіоприймач

TAR1506/00

Кишенькова класика
Виходьте в люди з цим ультрапортативним аналоговим радіоприймачем FM/MW. Завдяки легкому налаштуванню й чіткому звуку ви зможете не пропускати свої улюблені програми, чи то на прогулянці, чи працюючи в саду.
Переглянути всі переваги

Кишенькова класика

  • FM/MW

  • Аналогове налаштування

  • Живлення від батарей

Класичний дизайн. Легке налаштування

Цей суперпортативний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати в дорозі. Просто поверніть коліщатко на бічні панелі, щоб посунути індикатор по шкалі. Велике класичне віконце для регулювання дозволяє легко побачити потрібну частоту.

Прості елементи керування. Дисковий регулятор гучності та увімкнення

Цим невеликим радіоприймачем можна легко керувати однією рукою. Регулювати гучність і вмикати пристрій можна за допомогою зручно розміщеного дискового регулятора. Доступний роз’єм для навушників для приватного прослуховування і перемикач на бічній панелі для вибору сигналів FM або MW.

Суперпортативний. Ідеальний для дому та за його межами

Покладіть цей радіоприймач у кишеню і слухайте новини, куди ви не рушали. Або гру, яку просто не можете пропустити. Чи ток-шоу, яке ви так любите. Дві батареї типу AAA забезпечують відтворення звуку, а телескопічна антена гарантує оптимальний прийом сигналу.

Технічні характеристики

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