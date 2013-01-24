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    Портативний радіоприймач

    TAR1506/00
    Загальна оцінка / 5
    • Кишенькова класика Кишенькова класика Кишенькова класика
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      Портативний радіоприймач

      TAR1506/00
      Загальна оцінка / 5

      Кишенькова класика

      Виходьте в люди з цим ультрапортативним аналоговим радіоприймачем FM/MW. Завдяки легкому налаштуванню й чіткому звуку ви зможете не пропускати свої улюблені програми, чи то на прогулянці, чи працюючи в саду. Переглянути усі переваги

      Портативний радіоприймач

      Кишенькова класика

      Виходьте в люди з цим ультрапортативним аналоговим радіоприймачем FM/MW. Завдяки легкому налаштуванню й чіткому звуку ви зможете не пропускати свої улюблені програми, чи то на прогулянці, чи працюючи в саду. Переглянути усі переваги

      Кишенькова класика

      Виходьте в люди з цим ультрапортативним аналоговим радіоприймачем FM/MW. Завдяки легкому налаштуванню й чіткому звуку ви зможете не пропускати свої улюблені програми, чи то на прогулянці, чи працюючи в саду. Переглянути усі переваги

      Портативний радіоприймач

      Кишенькова класика

      Виходьте в люди з цим ультрапортативним аналоговим радіоприймачем FM/MW. Завдяки легкому налаштуванню й чіткому звуку ви зможете не пропускати свої улюблені програми, чи то на прогулянці, чи працюючи в саду. Переглянути усі переваги

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        Портативний радіоприймач

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Кишенькова класика

        • FM/MW
        • Аналогове налаштування
        • Живлення від батарей

        Класичний дизайн. Легке налаштування

        Цей суперпортативний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати в дорозі. Просто поверніть коліщатко на бічні панелі, щоб посунути індикатор по шкалі. Велике класичне віконце для регулювання дозволяє легко побачити потрібну частоту.

        Прості елементи керування. Дисковий регулятор гучності та увімкнення

        Цим невеликим радіоприймачем можна легко керувати однією рукою. Регулювати гучність і вмикати пристрій можна за допомогою зручно розміщеного дискового регулятора. Доступний роз’єм для навушників для приватного прослуховування і перемикач на бічній панелі для вибору сигналів FM або MW.

        Суперпортативний. Ідеальний для дому та за його межами

        Покладіть цей радіоприймач у кишеню і слухайте новини, куди ви не рушали. Або гру, яку просто не можете пропустити. Чи ток-шоу, яке ви так любите. Дві батареї типу AAA забезпечують відтворення звуку, а телескопічна антена гарантує оптимальний прийом сигналу.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          • FM
          • MW

        • Звук

          Вихідна потужність
          100 мВт RMS
          Регулятор гучності
          поворотний (аналоговий)

        • Під'єднання

          Аудіо-/відеовихід
          Навушники (3,5 мм)

        • Потужність

          Тип батареї
          AAA (LR3)
          Напруга батареї
          1,5  В
          Кількість батарей
          2

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Розміри

          Глибина виробу
          22  мм
          Висота виробу
          116,2  мм
          Ширина виробу
          56  мм
          Вага виробу
          0,09  кг
          Глибина упаковки
          37,3  мм
          Висота упаковки
          156,2  мм
          Ширина упаковки
          85  мм
          Вага з упаковкою
          0,144  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

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