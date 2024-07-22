Ключевые слова для поиска

    Классический компаньон

      Портативный FM/AM-радиоприемник

      TAR2509/10

      Общая оценка / 5
      Отзывы

      Классический компаньон

      Нравится слушать радио? Этот портативный аналоговый FM/AM-радиоприемник позволит вам слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились — на кухне, в гараже или в саду. Он отличается потрясающим звучанием, работает как от сети переменного тока, так и от батареек, оснащен удобным светодиодным индикатором, с помощью которого вы узнаете, когда устройство настроено идеально.

      Узнать обо всех преимуществах

      Портативный FM/AM-радиоприемник

      Классический компаньон

      • FM/AM
      • Аналоговая настройка
      • Сеть переменного тока / батареи
      Классический дизайн, чистый прием, простая настройка

      Классический дизайн, чистый прием, простая настройка

      Аналоговая настройка на этом портативном FM/AM-радиоприемнике позволяет легко находить любимые радиостанции. Просто поверните диск настройки, расположенный на радиоприемнике сбоку, и в большом, четком окошке отобразится настроенная частота. Когда сигнал достигает высокого уровня, загорается светодиодный индикатор загорается.

      Новостной и музыкальный режим. Управление звуком

      Новостной и музыкальный режим. Управление звуком

      Оцените эффектное звучание музыки в музыкальном режиме. Переключитесь в новостной режим при прослушивании новостей, ток-шоу и радиопостановок. Динамик 3,5" обеспечит высокое качество звука для любого контента.

      Простое управление. Большой диск настройки громкости

      Простое управление. Большой диск настройки громкости

      Настраивать громкость на этом радиоприемнике максимально просто! В дополнение к большому диску настройки звука это радио оснащено переключателем FM/AM и режимов звука. А разъем для наушников поможет не отвлекать других при прослушивании.

      Установка в любом месте

      Это радио станет идеальным компаньоном для прослушивания любимых радиостанций. Подключите его к сети переменного тока или установите две батарейки типа D и отправляйтесь на прогулку. Отлично сочетается с вечерним отдыхом на балконе с бокалом вина или пикником во дворе дома.

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        300 мВт
        Звуковая система
        Моно
        Улучшение звука
        регулировка тона
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)

      • Громкоговорители

        Диаметр широкополосного излучателя
        3,5"
        Количество широкополосных излучателей
        1

      • Подключения

        Bluetooth
        Нет
        Аудио-/видеовыход
        Наушники (3,5 мм)
        Аудиовход
        Нет

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • FM
        • AM
        RDS
        Нет

      • Питание

        Тип элемента питания
        Батарея D (LR20)
        Напряжение батареи
        1.5  В
        Источник питания
        • 220—240 В
        • 50/60 Гц
        Количество аккумуляторов
        2

      • Размеры упаковки

        Высота
        19.3  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип размещения на полке
        Укладка
        ширина
        29  см
        Глубина
        9.3  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес брутто
        1.1  кг
        Вес нетто
        0.885  кг
        Вес упаковки
        0.215  кг

      • Габариты изделия

        Высота
        14.95  см
        ширина
        21  см
        Глубина
        6.63  см
        Вес
        0.668  кг

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

      • Будильник

        Кол-во сигналов будильника
        Нет
        Отложенный сигнал (повтор будильника)
        Нет

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат
