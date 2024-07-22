Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
TAR2509/10
Классический компаньон
Нравится слушать радио? Этот портативный аналоговый FM/AM-радиоприемник позволит вам слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились — на кухне, в гараже или в саду. Он отличается потрясающим звучанием, работает как от сети переменного тока, так и от батареек, оснащен удобным светодиодным индикатором, с помощью которого вы узнаете, когда устройство настроено идеально.Узнать обо всех преимуществах
Портативный FM/AM-радиоприемник
Аналоговая настройка на этом портативном FM/AM-радиоприемнике позволяет легко находить любимые радиостанции. Просто поверните диск настройки, расположенный на радиоприемнике сбоку, и в большом, четком окошке отобразится настроенная частота. Когда сигнал достигает высокого уровня, загорается светодиодный индикатор загорается.
Оцените эффектное звучание музыки в музыкальном режиме. Переключитесь в новостной режим при прослушивании новостей, ток-шоу и радиопостановок. Динамик 3,5" обеспечит высокое качество звука для любого контента.
Настраивать громкость на этом радиоприемнике максимально просто! В дополнение к большому диску настройки звука это радио оснащено переключателем FM/AM и режимов звука. А разъем для наушников поможет не отвлекать других при прослушивании.
Это радио станет идеальным компаньоном для прослушивания любимых радиостанций. Подключите его к сети переменного тока или установите две батарейки типа D и отправляйтесь на прогулку. Отлично сочетается с вечерним отдыхом на балконе с бокалом вина или пикником во дворе дома.
