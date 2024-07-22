Классический компаньон

Нравится слушать радио? Этот портативный аналоговый FM/AM-радиоприемник позволит вам слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились — на кухне, в гараже или в саду. Он отличается потрясающим звучанием, работает как от сети переменного тока, так и от батареек, оснащен удобным светодиодным индикатором, с помощью которого вы узнаете, когда устройство настроено идеально.