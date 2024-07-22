Умови пошуку

      Портативний радіоприймач FM/AM

      TAR2509/10

      Класичний супутник

      Любите радіо? У кухні й гаражі чи в саду – цей портативний аналоговий радіоприймач FM/AM дозволить слухати ваші улюблені станції будь-де. Він забезпечує якісний звук, живиться від мережі змінного струму або батареї та має зручний світлодіодний індикатор, тож ви знатимете, коли його налаштовано ідеально.

      Портативний радіоприймач FM/AM

      Класичний супутник

      • FM/AM
      • Аналогове налаштування
      • Живлення: змiнний струм або батарея
      Класичний дизайн, чіткий прийом, легке налаштування

      Класичний дизайн, чіткий прийом, легке налаштування

      Аналогове налаштування дозволяє легко знаходити улюблені станції на цьому портативному радіоприймачі FM/AM. Просто поверніть коліщатко налаштування збоку, і у великому вікні із чітким дисплеєм буде видно, на яку частоту ви налаштовані. Світлодіодний індикатор світиться, коли сигнал сильний.

      Перемикайте між режимами новин і музики. Регулювання тону

      Перемикайте між режимами новин і музики. Регулювання тону

      Слухайте музику переважно в режимі музики. Перемикайте в режим новин, коли слухаєте новини або улюблені радіомелодрами чи дискусії. Незалежно від типу контенту, який вам подобається, 3,5-дюймовий динамік забезпечує хороший чіткий звук.

      Прості елементи керування. Великий регулятор гучності

      Прості елементи керування. Великий регулятор гучності

      Вам не потрібно буде шукати регулятор гучності на цьому радіоприймачі! Крім великого регулятора гучності, радіоприймач має вгорі перемикачі для перемикання між сигналами FM/AM і режимами звуку. Також ви знайдете роз’єм для навушників для приватного прослуховування.

      Ставте його будь-куди

      Ви можете брати цей радіоприймач куди завгодно. Під’єднайте радіоприймач до розетки або вставте дві батарейки типу D й рушайте. Це ідеальний супутник за келихом вина на балконі чи на пікніку на подвір’ї.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        300 мВт
        Звукова система
        Моно
        Покращення звуку
        регулювання тону
        Регулятор гучності
        поворотний (аналоговий)

      • Гучномовці

        Діаметр повнодіапазонного динаміка
        3,5 дюйма
        Кількість повнодіапазонних динаміків
        1

      • Під'єднання

        Bluetooth
        Ні
        Аудіо-/відеовихід
        Навушники (3,5 мм)
        Аудіовхід
        Ні

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Діапазони тюнера
        • FM
        • AM
        RDS
        Ні

      • Потужність

        Тип батареї
        Розмір D (LR20)
        Напруга батареї
        1.5  В
        Живлення
        • 220–240 В
        • 50/60 Гц
        Кількість батарей
        2

      • Розміри упаковки

        Висота
        19.3  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип розміщення на полиці
        Лежаче
        Ширина
        29  см
        Глибина
        9.3  см
        Кількість виробів
        1
        Вага брутто
        1.1  кг
        Вага нетто
        0.885  кг
        Вага тари
        0.215  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        14.95  см
        Ширина
        21  см
        Глибина
        6.63  см
        Вага
        0.668  кг

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

      • Будильник

        Кількість будильників
        Ні
        Дрімота (повторне спрацювання будильника)
        Ні

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Короткий посібник
      • Гарантійний талон
