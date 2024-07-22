Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
TAR2509/10
Класичний супутник
Любите радіо? У кухні й гаражі чи в саду – цей портативний аналоговий радіоприймач FM/AM дозволить слухати ваші улюблені станції будь-де. Він забезпечує якісний звук, живиться від мережі змінного струму або батареї та має зручний світлодіодний індикатор, тож ви знатимете, коли його налаштовано ідеально.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Портативний радіоприймач FM/AM
усього
recurring payment
Аналогове налаштування дозволяє легко знаходити улюблені станції на цьому портативному радіоприймачі FM/AM. Просто поверніть коліщатко налаштування збоку, і у великому вікні із чітким дисплеєм буде видно, на яку частоту ви налаштовані. Світлодіодний індикатор світиться, коли сигнал сильний.
Слухайте музику переважно в режимі музики. Перемикайте в режим новин, коли слухаєте новини або улюблені радіомелодрами чи дискусії. Незалежно від типу контенту, який вам подобається, 3,5-дюймовий динамік забезпечує хороший чіткий звук.
Вам не потрібно буде шукати регулятор гучності на цьому радіоприймачі! Крім великого регулятора гучності, радіоприймач має вгорі перемикачі для перемикання між сигналами FM/AM і режимами звуку. Також ви знайдете роз’єм для навушників для приватного прослуховування.
Ви можете брати цей радіоприймач куди завгодно. Під’єднайте радіоприймач до розетки або вставте дві батарейки типу D й рушайте. Це ідеальний супутник за келихом вина на балконі чи на пікніку на подвір’ї.
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Будильник
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.