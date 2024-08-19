Проснулись — улыбнулись
Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала.
Проснулись — улыбнулись FM, цифровая настройка Двойной будильник Цифровое FM радио
FM-тюнер обеспечивает чистый прием сигнала, а радио позволяет настраивать до 10 предустановок для станций. Время четко отображается на дисплее.
Таймер сна. Засыпайте под звуки любимой радиостанции
Засыпайте крепким сном под звуки любимой станции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения радио до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается.
Два будильника. Одни часы, два времени пробуждения
Функция двойного будильника позволяет настраивать два разных будильника, а функция мягкого пробуждения позволит проснуться под нарастающие звуки радиостанции, чтобы начать день с хорошим настроением.
Резервные батареи на случай отключения электричества
Этот будильник имеет резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать его заново, а настройки будут сохранены.
Звук
Выходная мощность (среднеквадр.)
200 мВт Звуковая система
Моно
Громкоговорители
Диаметр широкополосного излучателя
2" Количество широкополосных излучателей
1
Подключения
Bluetooth
Нет Аудиовход
Нет
Тюнер/прием/передача
Антенна
Антенна FM Диапазоны тюнера
FM Количество предустановок радиостанций
10 RDS
Нет Диапазон частот — FM
87,5–108
МГц
Питание
Энергопотребление в режиме ожидания
<1 Вт Тип питания
Вход DC Запасная батарея
AAA — 2 шт. (не входят в комплект) Входная мощность (перем. ток)
100—240 В, 50/60 Гц Энергопотребление в режиме работы
<3 Вт
Размеры упаковки
Высота
17
см Тип упаковки
Коробка Тип размещения на полке
Укладка ширина
13.6
см Глубина
6
см Количество изделий в упаковке
1 Вес брутто
0.349
кг Вес нетто
0.204
кг Вес упаковки
0.145
кг
Габариты изделия
Высота
5.4
см ширина
13.1
см Глубина
13.1
см Вес
0.203
кг
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Будильник
Источник будильника Кол-во сигналов будильника
2 Таймер отключения
15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин. Отложенный сигнал (повтор будильника)
Да, 9 минут
Часы
Дисплей
светодиодный Тип
Цифровой дисплей
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте Гарантийный сертификат Краткое руководство пользователя
