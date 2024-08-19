Ключевые слова для поиска

      Жизнь станет проще с этими цифровыми FM-радиочасами. Большое количество предустановок помогут легко находить нужную радиостанцию, которую можно выбрать в качестве сигнала будильника. Хотите поспать еще пару минут? Просто нажмите кнопку отложенного сигнала.

      Цифровое FM радио

      FM-тюнер обеспечивает чистый прием сигнала, а радио позволяет настраивать до 10 предустановок для станций. Время четко отображается на дисплее.

      Таймер сна. Засыпайте под звуки любимой радиостанции

      Засыпайте крепким сном под звуки любимой станции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения радио до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается.

      Два будильника. Одни часы, два времени пробуждения

      Функция двойного будильника позволяет настраивать два разных будильника, а функция мягкого пробуждения позволит проснуться под нарастающие звуки радиостанции, чтобы начать день с хорошим настроением.

      Резервные батареи на случай отключения электричества

      Этот будильник имеет резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать его заново, а настройки будут сохранены.

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        200 мВт
        Звуковая система
        Моно

      • Громкоговорители

        Диаметр широкополосного излучателя
        2"
        Количество широкополосных излучателей
        1

      • Подключения

        Bluetooth
        Нет
        Аудиовход
        Нет

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM
        Количество предустановок радиостанций
        10
        RDS
        Нет
        Диапазон частот — FM
        87,5–108  МГц

      • Питание

        Энергопотребление в режиме ожидания
        <1 Вт
        Тип питания
        Вход DC
        Запасная батарея
        AAA — 2 шт. (не входят в комплект)
        Входная мощность (перем. ток)
        100—240 В, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме работы
        <3 Вт

      • Размеры упаковки

        Высота
        17  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип размещения на полке
        Укладка
        ширина
        13.6  см
        Глубина
        6  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес брутто
        0.349  кг
        Вес нетто
        0.204  кг
        Вес упаковки
        0.145  кг

      • Габариты изделия

        Высота
        5.4  см
        ширина
        13.1  см
        Глубина
        13.1  см
        Вес
        0.203  кг

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Гарантийный сертификат
        • Краткое руководство пользователя
        • Адаптер питания перем. тока

      • Будильник

        Источник будильника
        • FM-радио
        • Звуковой сигнал
        Кол-во сигналов будильника
        2
        Таймер отключения
        15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
        Отложенный сигнал (повтор будильника)
        Да, 9 минут

      • Часы

        Дисплей
        светодиодный
        Тип
        Цифровой дисплей

      • Гарантийный сертификат
      • Краткое руководство пользователя
      Badge-D2C

      Предлагаемые продукты

