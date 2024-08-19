Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти».
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Радіогодинник
Прокидайтеся, готові до нового дня
FM, цифрове налаштування
Два будильники
Цифрове FM-радіо
FM-радіоприймач забезпечує чіткий прийом, і Ви можете попередньо налаштувати до 10 станцій як вибрані. Дисплей чітко показує час.
Таймер сну. Засинайте, слухаючи радіо
Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.
Два будильники. Один годинник, два сигнали пробудження
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники, а функція повільного пробудження вмикає гучність радіо, яка поступово збільшується, для плавного переходу у день.
Резервна батарея у разі збою в електропостачанні
Цей будильник має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильника буде збережено.
