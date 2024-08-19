Умови пошуку

    Радіогодинник

      Радіогодинник

      TAR3305/12

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Прокидайтеся, готові до нового дня

      Із цим цифровим FМ-приймачем із годинником Ви не заплутаєтеся в радіостанціях завдяки стандартним наборам параметрів. Також можна налаштувати поступове підвищення гучності радіо, що допоможе Вам прокинутися. А якщо прокидатися не хочеться, просто натисніть кнопку «Відкласти».

      Радіогодинник

      Прокидайтеся, готові до нового дня

      • FM, цифрове налаштування
      • Два будильники

      Цифрове FM-радіо

      FM-радіоприймач забезпечує чіткий прийом, і Ви можете попередньо налаштувати до 10 станцій як вибрані. Дисплей чітко показує час.

      Таймер сну. Засинайте, слухаючи радіо

      Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.

      Два будильники. Один годинник, два сигнали пробудження

      Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники, а функція повільного пробудження вмикає гучність радіо, яка поступово збільшується, для плавного переходу у день.

      Резервна батарея у разі збою в електропостачанні

      Цей будильник має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильника буде збережено.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        200 мВт
        Звукова система
        Моно

      • Гучномовці

        Діаметр повнодіапазонного динаміка
        2 дюйми
        Кількість повнодіапазонних динаміків
        1

      • Під'єднання

        Bluetooth
        Ні
        Аудіовхід
        Ні

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Антена
        FM-антена
        Діапазони тюнера
        FM
        Кількість попередньо встановлених станцій
        10
        RDS
        Ні
        Діапазон FM-частоти
        87,5–108  МГц

      • Потужність

        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <1 Вт
        Тип живлення
        Вхід постійного струму
        Резервна батарея
        AAA x 2 (не входять у комплект)
        Вхідна потужність змінного струму
        100–240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії під час експлуатації
        <3 Вт

      • Розміри упаковки

        Висота
        17  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип розміщення на полиці
        Лежаче
        Ширина
        13.6  см
        Глибина
        6  см
        Кількість виробів
        1
        Вага брутто
        0.349  кг
        Вага нетто
        0.204  кг
        Вага тари
        0.145  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        5.4  см
        Ширина
        13.1  см
        Глибина
        13.1  см
        Вага
        0.203  кг

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Гарантійний талон
        • Короткий посібник
        • Адаптер змінного струму

      • Будильник

        Джерело сигналу будильника
        • FM-радіо
        • Зумер
        Кількість будильників
        2
        Таймер вимкнення
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.
        Дрімота (повторне спрацювання будильника)
        Так, 9 хв.

      • годинник

        Дисплей
        LED
        Тип
        Цифровий

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Гарантійний талон
      • Короткий посібник
