Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Без лишнего шума, удобно носить Без лишнего шума, удобно носить Без лишнего шума, удобно носить

      Полностью беспроводные наушники

      TAT2200BK/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Без лишнего шума, удобно носить

      Легко справляйтесь с повседневными задачами благодаря этим полностью беспроводным наушникам, которые не только прекрасно звучат, но и комфортны даже при длительном ношении. Активное шумоподавление поможет забыть о внешних шумах, а текстурные амбушюры обеспечат надежную посадку.

      Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      Полностью беспроводные наушники

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Полностью беспроводные наушники
      - {discount-value}

      Полностью беспроводные наушники

      итого

      recurring payment

      Без лишнего шума, удобно носить

      • Компактные вкладыши. Комфортная посадка
      • Активное шумоподавление
      • Технология с 4 микрофонами
      • Естественный звук. Динамичные басы

      Отличное звучание с комфортных вкладышей с идеальной посадкой

      Текстурированные амбушюры SecureFit обеспечивают легкую и более комфортную герметичную посадку для еще более качественного звука. А такие функции, как динамические басы, помогут насладиться музыкой во всех деталях даже при прослушивании на малой громкости.

      Всегда четкое звучание музыки с активным шумоподавлением

      Активное шумоподавление устраняет внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любимой музыке, подкастах и звонках. Можно включить или выключить прямо на наушниках или в нашем приложении; более того, можно включить режим восприятия внешних звуков и следить за происходящим вокруг.

      Технология с 4 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах

      Эти наушники оснащены четырьмя микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы сидите в полном людей кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

      Многоточечное соединение Bluetooth® и простое сопряжение

      Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

      Защита от брызг и пота IPX4

      В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день? Капли пота также не помешают их работе.

      Компактный футляр для зарядки с отверстием для ремешка

      Компактный футляр для зарядки поместится в кармане; к нему также можно прикрепить ремешок и подвесить к сумке или ременной петле. Режим монофонии позволит использовать один наушник, пока второй находится на зарядке.

      До 36 часов воспроизведения с футляром для зарядки

      С выключенным шумоподавлением полного заряда хватит на 8 часов воспроизведения, а заряда с футляра хватит еще на 28 часов (6 часов и дополнительный 21 час с футляра с шумоподавлением). Если наушники разрядились, поместите их в футляр на 10 минут — заряда хватит еще на 2 часа работы. Футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

      Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

      Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.

      Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

      Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

      • Звук

        Частотный диапазон
        20 – 20 000 Гц
        Диаметр излучателя
        10 мм
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        3 мВт
        Чувствительность
        105 дБ±2 дБ (1 кГц, 126 мВ)
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        6,0
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Одновременное подключение
        Да
        Поддерживаемый кодек
        SBC

      • Внешняя упаковка

        Длина
        43.50  см
        Количество потребительских упаковок
        24
        ширина
        24.50  см
        Вес брутто
        2.95  кг
        Высота
        12.50  см
        GTIN
        1 48 95229 17812 7
        Вес нетто
        1.42  кг
        Вес упаковки
        1.53  кг

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Класс защиты от влаги
        IPX4
        Поддержка приложения Philips Headphones
        Да
        Монофонический режим TWS
        Да
        Обновление встроенного ПО
        Да
        Тип управления
        Сенсорное
        Google Fast Pair
        Да
        Microsoft Swift Pair
        Да

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        11.30  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        10.40  см
        Высота
        10.00  см
        Вес нетто
        0.18  кг
        Вес брутто
        0.32  кг
        Вес упаковки
        0.14  кг
        GTIN
        2 48 95229 17812 4

      • Питание

        Количество аккумуляторов
        3 шт.
        Время зарядки
        2  часов
        Время воспроизведения музыки (с ANC)
        6 + 21  часов
        Время воспроизведения музыки (без ANC)
        8 + 28  часов
        Быстрая зарядка
        10 mins for 2 hrs
        Тип батареи (футляр для зарядки)
        Lithium Polymer (built-in)
        Тип батареи (наушники)
        Lithium Polymer (built-in)
        Вес аккумулятора (общий)
        10.1  г
        Емкость аккумулятора (футляр)
        410  mAh
        Емкость аккумулятора (вкладыш)
        50  mAh

      • Размеры упаковки

        Высота
        11.2  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        9.6  см
        Глубина
        3.4  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 17812 0
        Вес брутто
        0.085  кг
        Вес нетто
        0.059  кг
        Вес упаковки
        0.026  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Да
        Амбушюры
        3 пары (S/M/L)
        Футляр для зарядки
        Да

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Стиль ношения
        Вкладыши
        Заполняющий уши материал
        Силикон
        Плотная посадка
        Вкладыши
        Вкладыш с плотной посадкой
        Силиконовые амбушюры

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        2 mics for each side

      • Размеры

        Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
        3.83 x 2.65 x 5.73  см
        Размер наушника (ШxГxВ)
        1.51 x 2.16 x 1.87  см
        Общий вес
        0.034  кг

      • UPC

        UPC
        8 40063 20821 6

      • Возможности ANC

        Технология ANC
        FF
        Режим восприятия внешних звуков
        Да
        Микрофон для активного шумоподавления
        2 микрофона
        ANC (активное шумоподавление)
        Да

      • Голосовой ассистент

        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Apple Siri
        • Google Ассистент
        Активация по голосу
        Многофункциональный сенсор
        Поддержка голосового ассистента
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Пластиковый корпус
        содержит 55 % сертифицированного GRS переработанного б/у поликарбоната TE-00132492

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

      Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

      Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

      Получайте актуальные и полезные советы от Philips

      Узнавайте первыми информацию о новинках

      *

      *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты. Скидки по промокодам не суммируются с предложениями по другим промокодам и акциям, включая акцию "Вместе дешевле: Купите комплект и сэкономьте".

      Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!
      Что это значит?

      Зарегистрируйтесь
      в MyPhilips

      Эксклюзивные предложения

      Расширенную гарантию на выбранные продукты 

      Полезные советы

      Зарегистрироваться

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.