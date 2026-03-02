До 36 часов воспроизведения с футляром для зарядки

С выключенным шумоподавлением полного заряда хватит на 8 часов воспроизведения, а заряда с футляра хватит еще на 28 часов (6 часов и дополнительный 21 час с футляра с шумоподавлением). Если наушники разрядились, поместите их в футляр на 10 минут — заряда хватит еще на 2 часа работы. Футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.