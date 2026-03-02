Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
TAT2200PK/00
Без лишнего шума, удобно носить
Легко справляйтесь с повседневными задачами благодаря этим полностью беспроводным наушникам, которые не только прекрасно звучат, но и комфортны даже при длительном ношении. Активное шумоподавление поможет забыть о внешних шумах, а текстурные амбушюры обеспечат надежную посадку.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полностью беспроводные наушники
итого
recurring payment
Текстурированные амбушюры SecureFit обеспечивают легкую и более комфортную герметичную посадку для еще более качественного звука. А такие функции, как динамические басы, помогут насладиться музыкой во всех деталях даже при прослушивании на малой громкости.
Активное шумоподавление устраняет внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любимой музыке, подкастах и звонках. Можно включить или выключить прямо на наушниках или в нашем приложении; более того, можно включить режим восприятия внешних звуков и следить за происходящим вокруг.
Эти наушники оснащены четырьмя микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы сидите в полном людей кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.
Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день? Капли пота также не помешают их работе.
Компактный футляр для зарядки поместится в кармане; к нему также можно прикрепить ремешок и подвесить к сумке или ременной петле. Режим монофонии позволит использовать один наушник, пока второй находится на зарядке.
С выключенным шумоподавлением полного заряда хватит на 8 часов воспроизведения, а заряда с футляра хватит еще на 28 часов (6 часов и дополнительный 21 час с футляра с шумоподавлением). Если наушники разрядились, поместите их в футляр на 10 минут — заряда хватит еще на 2 часа работы. Футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.
Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.
Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
Дизайн
Обмен данными
Размеры
UPC
Возможности ANC
Голосовой ассистент
Забота об окружающей среде
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.