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Насадка Sonicare AirFloss не снимается или ломается

Если вы обнаружили, что насадку вашего ирригатора Philips Sonicare AirFloss не удается снять с ручки либо она очень легко ломается, ниже вы найдете решение этой проблемы.

Информация на данной странице относится к моделям: HX8494/03, HX8494/01, HX3042/00. Показать больше  ›

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