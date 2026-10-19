Насадка Sonicare AirFloss не снимается или ломается

Если вам трудно снимать насадку с ручки AirFloss, очень важно не поворачивать и не сгибать насадку, снимая ее.



Ниже вы найдете несколько простых шагов, которые помогут вам.



1. Возьмитесь за насадку/кончик насадки; для более удобного хвата можно использовать бумажное полотенце или ткань.

2. Извлеките насадку/кончик насадки из ручки.

3. После успешного извлечения вновь прикрепите и извлеките насадку несколько раз.



Примечание. Убедитесь, что используете правильную насадку.