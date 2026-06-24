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Пылесос Philips PowerPro Aqua не удерживает пыль.

Для обеспечения максимальной мощности всасывания рекомендуется очищать фильтры каждые 2—4 недели. Замена фильтра не требуется.

Информация на данной странице относится к моделям: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Показать больше  ›

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