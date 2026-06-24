Пылесос Philips PowerPro Aqua не удерживает пыль.

Откройте отделение для фильтра и извлеките фильтр. Извлеките губчатый фильтр. Промойте губчатый фильтр холодной или теплой водопроводной водой. Оставьте фильтр сушиться на 24 часа; Никогда не устанавливайте фильтр обратно, если он еще влажный. Это может повредить прибор.

Примечание. Для тщательной очистки можно также вымыть пылесборник и части фильтра в холодной или теплой воде.

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