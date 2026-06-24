Служба поддержки Philips
Пылесос Philips PowerPro Aqua не удерживает пыль.
Для обеспечения максимальной мощности всасывания рекомендуется очищать фильтры каждые 2—4 недели. Замена фильтра не требуется.
- Откройте отделение для фильтра и извлеките фильтр.
- Извлеките губчатый фильтр.
- Промойте губчатый фильтр холодной или теплой водопроводной водой. Оставьте фильтр сушиться на 24 часа;
- Никогда не устанавливайте фильтр обратно, если он еще влажный. Это может повредить прибор.
Примечание. Для тщательной очистки можно также вымыть пылесборник и части фильтра в холодной или теплой воде.
Если предложенные решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам.
Информация на данной странице относится к моделям: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Показать больше ›