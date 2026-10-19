Во время движения рукоятки слышен скрип молокоотсоса. Почему так происходит?

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Убедитесь, что силиконовая диафрагма является влажной во время ее установки на молокоотсос.
Информация на данной странице относится к моделям: SCF430/20, SCF430/16, SCF430/13. Показать больше ›
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