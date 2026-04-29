Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips

При приготовлении картофеля фри или любой другой еды, разложенной в несколько слоев, рекомендуем использовать большую корзину (справа). Эта корзина имеет большую рабочую площадь, что позволит более равномерно распределить ингредиенты. Таким образом жар равномернее распределяется потоком воздуха по поверхности всех ингредиентов, устраняя неоднородность в приготовлении.

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