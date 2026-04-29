Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips
Если у вас не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips, попробуйте следующее решение. Следуйте советам ниже, чтобы самостоятельно решить проблему.
Выбирайте тип картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри
Для равномерной обжарки заполняйте корзину аэрогриля наполовину от максимальной емкости
Чем крупнее нарезан картофель, тем менее хрустящей будет корочка
Встряхните корзину прибора 2–3 раза в процессе приготовления
В аэрогриле Philips используется технология Rapid Air, благодаря которой процесс обжарки протекает иначе, чем в обычной фритюрнице. Для приготовления картофеля фри в домашних условиях с помощью аэрогриля следуйте инструкциям ниже:
Очистите картофель и нарежьте его на длинные ломтики.
Замочите картофельные ломтики в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки.
Налейте половину столовой ложки оливкового масла в чашу. Положите ломтики в чашу и перемешивайте, пока они не покроются маслом.
Выньте ломтики из чаши пальцами или при помощи кухонного прибора так, чтобы масло осталось в чаше. Положите ломтики в корзину аэрогриля.
Обжаривайте порцию ломтиков картофеля весом 300–800 г при 180 °C в течение 18–25 минут. Встряхните корзину 2–3 раза в процессе приготовления.
При приготовлении картофеля фри или любой другой еды, разложенной в несколько слоев, рекомендуем использовать большую корзину (справа). Эта корзина имеет большую рабочую площадь, что позволит более равномерно распределить ингредиенты. Таким образом жар равномернее распределяется потоком воздуха по поверхности всех ингредиентов, устраняя неоднородность в приготовлении. Решение выше помогло устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Информация на данной странице относится к моделям:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показать больше ›