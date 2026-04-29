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Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips

Если у вас не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips, попробуйте следующее решение. Следуйте советам ниже, чтобы самостоятельно решить проблему.

Информация на данной странице относится к моделям: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показать больше  ›

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