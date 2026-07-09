Выпрямитель Philips не выпрямляет волосы

Возможно, вы пытаетесь выпрямить слишком густую прядь волос. Это может влиять на качество выпрямления и скорость процесса; возможно, его придется повторить несколько раз.

Возьмите небольшую прядь волос шириной не более 5–6 см; ее можно выпрямить за один проход.

Если вы используете выпрямитель Philips SenseIQ, попробуйте режим Fast (Быстрый) или настройте параметры вручную, чтобы обеспечить более быстрое выпрямление.