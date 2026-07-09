КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Выпрямитель Philips не выпрямляет волосы

Если вас не устраивает работа выпрямителя для волос Philips, прочтите наши советы по устранению неисправностей для самостоятельного решения проблемы.

Информация на данной странице относится к моделям: BHS515/00 , BHS752/00 , BHS510/00 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips