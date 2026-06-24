Кофемашина Philips издает звуки

При попадании воздуха кофемашина Philips издает громкий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды..



Следуйте представленным ниже действиям для решения проблемы:

Выключите кофемашину. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды). Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину. Включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд. Удерживайте фильтр в перевернутом положении внутри наполненной водой емкости/контейнера, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой. Выключите и повторно включите кофемашину, чтобы выполнить ее перезагрузку. Запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

Если вы пользуетесь фильтром для воды, здесь вы найдете ряд дополнительных действий, позволяющих понять, что фильтр установлен должным образом и готов к работе.. Рекомендуем выполнять замену фильтра для воды AquaClean каждые 3 месяца, чтобы избежать засоров.