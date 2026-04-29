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Проблемы с паром (прибор для детского питания Philips Avent)

Функция обработки паром может не работать по нескольким причинам. Мы всегда рады помочь! Просто следуйте этим инструкциям, чтобы решить проблему самостоятельно.

Если функция подачи пара все еще не работает, возможно, возникла неполадка в защитном переключателе. Обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF885/01 , SCF881/01 , SCF862/02 . Показать больше  ›

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