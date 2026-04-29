Проблемы с паром (прибор для детского питания Philips Avent)

Прибор не будет работать, если его части собраны и установлены на основном устройстве неправильно. Правильным образом соберите все компоненты перед началом обработки паром:

Поверните крышку резервуара для воды по часовой стрелке и всегда проверяйте, что значок стрелки на крышке совмещен со значком замка на резервуаре для воды. Надавите на резервуар вниз, чтобы плотно закрепить его на основном устройстве и получить доступ к функции отпаривания.

По окончании первого цикла обработки паром вылейте из резервуара оставшуюся воду и оставьте устройство остывать в течение 10 минут.