Служба поддержки Philips Термометр для воды Avent не отображает показания

Термометр для воды Philips Avent поможет сделать вашу жизнь проще. Если на дисплее не отображается температура, то можно заменить элемент питания.

Пошаговые инструкции Плотно надавите на блок измерения, чтобы извлечь его из резинового корпуса (рис. 1) Убедитесь, что на блоке измерения нет капель воды; в противном случае вытрите их бумажным полотенцем Выкрутите 4 винта с помощью небольшой отвертки и снимите крышку отсека с батареями (рис. 2) Аккуратно извлеките разряженные батарейки и вставьте новые (две LR44 монетного типа). Закрутите винты и закройте таким образом крышку отсека с батареями. Установите блок измерения назад в резиновый корпус. Примечание. Используйте только рекомендуемые типы батарей и убедитесь в правильной сборке устройства перед использованием.