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Термометр для воды Avent не отображает показания

Термометр для воды Philips Avent поможет сделать вашу жизнь проще. Если на дисплее не отображается температура, то можно заменить элемент питания.

Информация на данной странице относится к моделям: SCH550/00 , SCH550/20 .

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