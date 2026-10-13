КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Стайлер/машинка для стрижки волос издает странный звук

Если стайлер Philips издает необычные звуки или работает не так эффективно, как раньше, мы можем помочь вам выяснить, в чем заключается проблема, и решить ее.

Информация на данной странице относится к моделям: HC7722/15, HC5721/15, HC5722/15. Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips