Стайлер/машинка для стрижки волос издает странный звук
Если стайлер Philips издает необычные звуки или работает не так эффективно, как раньше, мы можем помочь вам выяснить, в чем заключается проблема, и решить ее.
Чтобы стайлер работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу.
Перед очисткой стайлера посмотрите, подходит ли он для очистки водой.
Моющиеся стайлеры На этих приборах можно найти символ душа. Для очистки этих приборов снимите насадки и очистите область под креплением для насадок. Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их.
Немоющиеся стайлеры На этих приборах можно найти символ перечеркнутого крана. Эти приборы нельзя очищать водой. Снимите насадки и очистите область под креплением для насадок небольшой щеточкой (в комплекте) или ватной палочкой.
Немоющиеся стайлеры с моющимися насадками Некоторые триммеры Philips нельзя очищать водой, однако их насадки можно мыть. В таком случае для очистки насадки снимите ее и промойте водой. Прежде чем установить насадку на триммер, убедитесь, что она полностью высохла. Посмотрите видеоинструкцию ниже, чтобы узнать больше об очистке таких приборов.
Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации.
Возможно, стайлер был неправильно собран, и именно поэтому он издает необычные звуки. Снимите используемые насадки для подравнивания или стрижки и повторно установите их на прибор. Следуйте инструкциям, доступным в руководстве по эксплуатации.
Рекомендуется смазывать стайлер каждые 6 недель. Вы можете нанести несколько капель масла на зубцы режущего блока стайлера. Вы можете использовать масло из комплекта поставки прибора или любое другое масло для швейных машин.
Если аккумулятор стайлера почти разряжен, прибор может издавать необычный шум. Полностью зарядите устройство перед дальнейшим использованием. Если вы используете стайлер, работающий от одноразовых элементов питания AA, стоит заменить их. При замене элементов питания убедитесь, что вы устанавливаете элементы питания так, как это указано в инструкции по эксплуатации. Не устанавливайте одновременно старые и новые элементы питания и не устанавливайте элементы питания разных типов. При замене элементов питания убедитесь, что при установке была соблюдена правильная полярность ("+" и "-"). Если представленный выше совет не помог решить проблему, обратитесь к нам за помощью.
Информация на данной странице относится к моделям:HC7722/15, HC5721/15, HC5722/15. Показать больше ›