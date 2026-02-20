Служба поддержки Philips
Горит индикатор замены фильтра очистителя воздуха
Если индикатор замены фильтра очистителя воздуха Philips не выключается, обратитесь к следующим рекомендациям, чтобы устранить неполадку.
После замены фильтра необходимо вручную сбросить счетчик срока службы фильтра. Если этого не сделать, индикатор замены фильтра будет по-прежнему гореть.
Чтобы решить эту проблему, следуйте этой инструкции:
- Подключите очиститель воздуха к электросети.
- Нажмите кнопку питания.
- Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение трех секунд.
Если эта инструкция не помогла, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
Информация на данной странице относится к моделям: AC3420/10, AC0850/11, AC1715/10. Показать больше ›