Горит индикатор замены фильтра очистителя воздуха

После замены фильтра необходимо вручную сбросить счетчик срока службы фильтра. Если этого не сделать, индикатор замены фильтра будет по-прежнему гореть.



Чтобы решить эту проблему, следуйте этой инструкции:

Подключите очиститель воздуха к электросети. Нажмите кнопку питания. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение трех секунд.

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